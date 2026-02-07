スウェーデン代表にウェア提供するユニクロ

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地6日に行われた。入場行進する海外選手の胸に輝く“日本企業”のロゴに、ファンが反応している。

話題となったのは北欧のスウェーデン。国旗をモチーフにした濃紺と黄色のコートで登場した選手たちの胸に輝くのは、日本の誰もが知る「ユニクロ」のロゴだ。赤い四角に気が付いたファンは、X上に驚きの声を並べた。

「スウェーデンはユニクロ。胸に例の赤いロゴ」

「スウェーデンだとウェアがオシャなのなんでなんで？」

「日本代表よりかっこいいのファッション格差すぎる」

「断然デザインがイイ」

「ユニクロに拍手喝采」

「スウェーデンの服 なんでユニクロ？」

「ユニクロ着てくれてありがと」

企業名を口にできないNHKの実況が、表現に苦労している様子にも「日本のアパレル企業が……ってまた名前伏せてたけどがっつりユニクロのロゴ入ってた」との声があった。ちなみにハイライト放送した日本テレビ系では「ユニクロが提供しています」と紹介された。ユニクロによる五輪スウェーデン代表への公式ウェア提供は、東京、北京、パリに続き4大会連続となる。



（THE ANSWER編集部）