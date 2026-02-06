STARGLOW¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖUSOTSUKI¡×¤Ë·èÄê¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¸ø³«
STARGLOW¤¬¡¢4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖUSOTSUKI¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ä³¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìËç¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿º£ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡£Í¥Èþ¤ËÉñ¤¦Ä³¤Î¸ÝÆ°¤È¡¢STARGLOW¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Êü¤Äµ±¤¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Èà¤é¤Î»ý¤Ä¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³Ð¤«¤é¤âÈà¤é¤Î¿Ê²½¤È¿¼²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢·Ý½ÑÀ¤ËËþ¤Á¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUSOTSUKI¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò´Þ¤à¿·Ï¿¶Ê3¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£½é²óÈ×A¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢2¶Ê¤ÎMV¤È¤½¤ÎBehind The Scenes¤ò¡¢½é²óÈ×B¤Ë¤Ï¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSTARGLOW IS COMING¡×(¤È¡ÖSTARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-¡×¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·¿È´¤»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï½é²óÈ×A¡¦B¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤ÎPhoto Shooting Behind The Scenes¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡×¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¤È¡¢Á´6·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢STARGLOW¤Ï¤³¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ò·È¤¨¡¢4·î¤«¤éÁ´¹ñ17ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡ãSTARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUSOTSUKI¡×
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://starglow.lnk.to/2ndSG
¾ÜºÙ¡§https://starglow.tokyo/news/music/688/
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¢¨Á´ÉÊÈÖ¶¦ÄÌ
01.USOTSUKI
02.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢
03.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê£
¡û½é²óÈ×A¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
AVCD-61682/B¡¡\2,695¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¡ÊÁ´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
±þÊçÆÃÅµ¡§±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ãDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
01.USOTSUKI -Music Video-
02.USOTSUKI -Behind The Scenes-
03.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢ -Music Video-
04.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢ -Behind The Scenes-
¡û½é²óÈ×B¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
VCD-61683/B¡¡\2,695¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¡ÊÁ´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
±þÊçÆÃÅµ¡§±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ãDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
01.STARGLOW IS COMING
02.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
AVCD-61684¡¡\1,595¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ¡§±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ûBMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
AVC1-61685/B¡¡\4,620¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦·¿È´¤»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61685
¡ûBMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG+Blu-ray(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
AVC1-61686/B¡¡\4,620¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦·¿È´¤»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61686
¡ãDVD¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä¡ÊAVC1-61685/B¡¦AVC1-61686/B ¶¦ÄÌ¡Ë
01.USOTSUKI -Music Video-
02.USOTSUKI -Behind The Scenes-
03.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢ -Music Video-
04.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢ -Behind The Scenes-
05.STARGLOW IS COMING
06.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
07.USOTSUKI -Photo Shooting Behind The Scenes-
¡ûBMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)+¥°¥Ã¥º¡Û
½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
Æ±º¡§CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º (¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ¤)
AVZ1-61687¡¡\3,795¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¡ÊÁ´5¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ¡Ë
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢§ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61687a
◾️¡ãSTARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-¡ä
SPECIAL SITE¡§https://starcruise2026.starglow.tokyo/
2026Ç¯
4·î10Æü¡Ê⾦¡ËÀéÍÕ¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21
4·î25Æü¡Ê⼟¡ËÆÊ⽊¡¦ÆÊ⽊Áí¹ç⽂²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ë
4·î29Æü¡Ê⽔¡¦½Ë¡ËÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾⼤¥Û¡¼¥ë
5·î1Æü¡Ê⾦¡Ë °¦ÃÎ¡¦Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
5·î2Æü¡Ê⼟¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
5·î4Æü¡Ê⽉¡¦½Ë¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
5·î10Æü¡Ê⽇¡ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
5·î31Æü¡Ê⽇¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ⽂²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
6·î10Æü¡Ê⽔¡Ë⼤ºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
6·î12Æü¡Ê⾦¡Ë¿À⼾¡¦¿À⼾¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
6·î14Æü¡Ê⽇¡Ë⾹Àî¡¦¥ì¥°¥¶¥à¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
6·î20Æü¡Ê⼟¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬»Ô⺠¥Û¡¼¥ë ⼤¥Û¡¼¥ë
7·î5Æü¡Ê⽇¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¥Æ¥ë¥µ
7·î10Æü¡Ê⾦¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
7·î11Æü¡Ê⼟¡Ë²¬⼭¡¦²¬⼭·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï⼤·à¾ì
7·î19Æü¡Ê⽇¡Ë⽯Àî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
7·î25Æü¡Ê⼟¡Ë²Æì¡¦ÆáÇÆ⽂²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤È ⼤·à¾ì
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£3ºÐÌ¤Ëþ⼊¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨²ñ¾ìµ¬Äê¤Ë¤è¤ê°ìÉôÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Ëç¿ôÀ©¸Â
1¸ø±é¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤âSTARGLOW Official Fan Club¡ÖSTARS¡×²ñ°÷¤ª¤è¤ÓB-Town¡ÒArchitect/Resident¡Ó²ñ°÷¸ÂÄê
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë
¡¦STARGLOW Official Fan Club¡ÖSTARS¡×²ñ°÷Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á 2·î9Æü¡Ê·î¡Ë23:00
ÅöÍîÈ¯É½/Æþ¶â´ü´Ö¡§2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë15:00 ¡Á 2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:00
¡¦B-Town¡ÒArchitect¡Ó²ñ°÷Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á 2·î9Æü¡Ê·î¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½/Æþ¶â´ü´Ö¡§2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë15:00 ¡Á 2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:00
¡¦B-Town¡ÒResident¡Ó²ñ°÷Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¡Á2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½/Æþ¶â´ü´Ö¡§3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00 ¡Á 3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë23:00
