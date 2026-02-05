ハードでリアルな戦争映画……と思いきや、でっかい殺人ロボが襲来？新感覚のSF映画『ウォー・マシーン：未知なる侵略者』の米予告編が公開だ。主演は「ジャック・リーチャー -正義のアウトロー-」アラン・リッチソン。彼もデカいが、敵はもっとデカい！

映像で繰り広げられるのは、アメリカ陸軍レンジャー部隊の隊員最終選抜。訓練の様子は極めて肉体的な戦争映画のそれだ。しかし冒頭で主人公が見つめるテレビ画面に「NASA」の文字と宇宙空間が映し出されていたり、方位磁針が狂い出したりと、若干のSF要素が散りばめられている。

するとレンジャー部隊が遭遇したのは……赤い閃光とともに立ち上がる謎の巨大ロボットだ。「撤退しろー！」と全力で逃げる彼らを、ロボットはレーザー砲乱射で追撃してくる。

奴は小島秀夫のゲームに登場しそうなフォルムで立ち上がり、プレデターのようにスキャン装置で“獲物”を探す。米軍側も決死に応戦するが、謎のロボットはそれ以上の火力で迎撃。映像の最後には、ゴジラみたいに大口を開けて必殺の光線を溜め込んでいる。途中では映画『GODZILLA ゴジラ』（2014）に似たカットもあることから、怪獣映画の作法も取り入れているようだ。この巨大ロボットは一体何なのか？宇宙からの侵略者か？何らかの警告なのか？

War Machine. Alan Ritchson as 81 in War Machine. Cr. Ben King/ © 2026. War Machine. (L-R) Alan Ritchson as 81 and Stephan James as 7 in War Machine. Cr. Ben King/Netflix © 2026. War Machine. (L-R) Stephan James as 7, Alan Ritchson as 81 and Alex King as 44 in War Machine. Cr. Ben King/Netflix © 2026. War Machine. (L-R) Richard Cotta as 13, Yuchen Wang as 111, Heather Burridge as 122 and Alan Ritchson as 81 in War Machine. Cr. Ben King/Netflix © 2026.

リッチソンのほか共演はデニス・クエイド、ステファン・ジェームイズ、ジェイ・コートニー、イーサイ・モラレス、ブレイク・リチャードソン、ケイナン・ロンズデール、ダニエル・ウェバーと男臭い顔ぶれ。監督・脚本は『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』（2014）『ヒットマンズ・ボディガード』（2017）『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』（2021）『マン・フロム・トロント』（2022）と火力強めのアクションを手がけたパトリック・ヒューズだ。

『ウォー・マシーン：未知なる侵略者』は2026年3月6日、Netflix独占配信。