総勢21匹もの猫さんたちをまとめる、頼れるクールなボス猫さん。新入り子猫の無邪気な姿に感化されて、隠されていた意外すぎる姿を披露してしまったそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で9.2万回再生を突破し、「カッコ良いからの可愛い、ギャップが♡」「母ちゃんと目があった瞬間の顔に思わず爆笑w」といったコメントが寄せられています。

【動画：クールなはずのボス猫→無邪気な子猫と過ごした結果…『まるで別猫のような行動』】

怖いもの知らずな子猫

YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、クールなボス猫さんの威厳が崩壊(?)した時の様子。ある日、新入り子猫「てつお」くんが無謀にも挑もうとしていたのは、ボス猫「ゆきお」くんだったといいます。

やんのかポーズで声を上げるてつおくんに対して、ゆきおくんは冷静にひと鳴き。ボスの圧倒的オーラに、てつおくんは為す術もなく撤退したそうですが…。どうやらゆきおくん、無邪気なてつおくんに知らず知らずのうちに感化されていたようで…。

はしゃぐボス猫さん

窓際での警備中、すぐ隣で揺れ動くじょうじくんの尻尾が気になってちらちらと見てしまうゆきおくんの姿が。ボスの威厳と本能とで葛藤していたものの、誘うような動きに我慢できず、ついにじゃれ始めたといいます。

…とここで、ママさんの視線に気づいてハッと我に返ったというゆきおくんは、急いで警備中だと誤魔化すお茶目な行動に。かと思いきや、再びはしゃいだ様子を見せ、ママさんも笑わずにはいられなかったそうです。

まさかの赤ちゃん返り！？

それからもゆきおくんは、威厳を取り戻そうとするかのようにてつおくんとピシッと気をつけのポーズをとってみたり、先ほど尻尾で誘惑してきたじょうじくんに制裁パンチをしてみたり。さらに…。

なんと子猫時代の名残と言われている可愛らしいフミフミ姿までも披露！クールなボスの姿を脱ぎ去って見せた甘えん坊な素顔に、思わずキュンとしてしまいます。そして最後は、彼女であるさとみちゃんと仲良く過ごしたゆきおくん。ボスもたまには、甘えが必要ですよね。

投稿には「ゆきおボスも普通に猫だったwこんな姿も愛おしい♡」「ゆきおくん可愛い♡赤ちゃん返りなんですねw」「ゆっきーのふみふみ、超レアですよね可愛い♡」「かわいい一面みれてほっこりしました」「いつも気を張ってるけどたまには良いよね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、個性豊かな保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。頼れるみんなのリーダーゆきおくんが活躍する姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。