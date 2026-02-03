CIRRA、本格始動となる2026年の意気込み語る。「世界で活躍できるアーティストになりたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「2026年、CIRRAの10人のパワーをみなさんにたくさんお届けできるように、全力で頑張りたい！」（HINATA）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。2月は10人組ガールズグループ・CIRRAのHINATAとMYU.S（シモミュウ）とKOHARUが担当MCとして登場。

2月3日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、3月18日にリリースする1stEPに収録される「Close」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、3月18日にリリースされる、CIRRAの1stEPに収録される『Close』です」と自身で曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「まず、私たちCIRRAについて簡単に紹介します」と始まった自己紹介では、「オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』から結成された10人組ガールズグループ。CIRRAとは、輪の意味を持つCIRCLEと、時代の意味を持つERAというふたつの単語を合体させた言葉です」とKOHARUが説明。

楽曲については、「さて、この曲『Close』はガルバトオーディションの課題曲だったんですが、『Close』ってどんな曲ですか？」というHINATAの問いかけに、「『Close』はオーディションを通した、みんなの葛藤を恋愛に例えた楽曲となっています」と答えたMYU.S。HINATAも「私たちもたくさんバトルしましたよね？ 思い出の楽曲です」と、しみじみ語る。

続く、「オーディションを経て、CIRRAも2026年本格始動になります。意気込みを教えてください」というHINATAの問いかけには、「世界でも活躍できるようなアーティストになりたいなと思っています」と意気込みを告げたKOHARU。

番組最後は、「2026年、CIRRAの10人のパワーをみなさんにたくさんお届けできるように、私たちも全力で頑張りたいなと思っているので。今日このラジオで知ってくださった方がいらっしゃったら、ぜひCIRRAをチェックしていただけたらと思います」とHINATAが意気込みを語り、「そんなCIRRAの1stEP、ぜひチェックしてみて下さい。3月18日発売です」と締めくくった。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

2月3日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.3.18 ON SALE

EP『タイトル未定』

