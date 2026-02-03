ウォルト・ディズニー・ジャパンが取り組むこども病院支援が、九州エリアへと広がりました。

福岡市立こども病院に登場したのは、「魔法の森」をテーマにしたインタラクティブな壁紙。病気と闘うこどもたちやその家族、医療現場に寄り添い、物語を通じて安らぎと笑顔を届けるディズニーならではの支援のかたちを紹介します。

ウォルト・ディズニー・ジャパン 福岡市立こども病院へ「魔法の森」テーマの壁紙を提供

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、社会貢献活動の一環として、認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワークの協力のもと2022年からスタートしたこども病院への支援プログラムを九州エリアへ拡大し、このたび、福岡市立こども病院へ提供しました。

今回、福岡市立こども病院に提供された壁紙のテーマは「MAGICALFOREST/魔法の森」

自然や森を意識した病院の優しいデザインに合わせて、自然豊かな森の世界をテーマに、ディズニーの豊かな物語の世界と個性豊かなたくさんのキャラクターたちの生き生きした様子が描かれ、病院を訪れるこどもたちとその家族を優しく包み込みます。

1階のエリアに設置されたどの壁紙にも、治療や検査などに向かうこどもたちを勇気づけ、少しでも不安な気持ちを和らげたいという思いが込められています。

一部の壁紙は、専用アプリ「ディズニーチーム・オブ・ヒーローズ」と連動しており、スマートフォンやタブレット端末をかざすと、絵が動き出す仕掛けの他、塗り絵やトリビアクイズなど、病院の待ち時間にも対応するコンテンツを楽しむことができます。

また今回は、患者さんが最も多く集まる中央処置室の待合エリアの壁紙に“隠れミッキーマウス”が描かれています。

ディズニー壁紙のお披露目セレモニー

2月2日、福岡市立こども病院にて、福岡市長高島宗一郎氏にも参加し、壁紙お披露目セレモニーで、「魔法の森」のお披露目を一緒にお祝いしました。

高島市長からは、

「福岡市立こども病院を選んで頂いたことを心から感謝をいたします。処置室に向かう（廊下で）壁画を見ることができることがどれだけ子どもたちやご家族の皆さんにとって希望となるか。（治療を進める）子どもたちの中に夢や希望を持っていただくことが大事だと思います。福岡市は、都心の再開発が進む中、都心の森1万本プロジェクト、また一人一花運動という、街に緑や木や花を増やすプロジェクトを進めていますが、まさにこの病院の中にも一体感を持って、同じように緑や花もたくさん表現していただきました。子どもたちがこうした環境で治療を進め、笑顔で1日も早く退院してくれることを願っております。今回このプロジェクトにご協力をいただいた全ての皆さんに、福岡市民を代表して感謝を申し上げます。」と挨拶。

同院で治療を受けているこどもたちとその家族は、ディズニーのキャラクターたちに囲まれた空間へと足を踏み入れ、「わ〜すごい！いつもより雰囲気が明るくなっていてうれしい！」や「かわいい！」と目を輝かせながら壁紙を見つめます。

自然と笑顔が広がり、普段とは少し違う“わくわくする病院の時間”が生まれました。

ご家族からは、「不安な気持ちが和らいだりとか、待ち時間も楽しんでくれたりなど、そういった面ですごくありがたい取り組みだと思います。好きな作品を見つけたり、好きなキャラクターに会えるということは、次に病院に来るときの楽しみになってくれるのではないかと思います。」と、温かな言葉が寄せられました。

壁紙デザインの特徴

病院の外来受付から視線を上げると、 手を振るミッキー＆フレンズがお出迎え！

患者さんが一番多い待合エリアには、 空飛ぶキャラクターたちが登場。

中には“隠れミッキーマウス”も！

森をテーマにした壁紙。

まるで森の中にいるかのような色合いとキャラクターたちの目線で中央処置室に向かうこどもさんの不安な気持ちを和らげます。

中央処置室の中にもキャラクターたちがいっぱい。

壁のあちこちから顔を覗かせています。

1階奥のX線撮影室・エコー検査室前の廊下。

好きなキャラクターと並んで緒に写真を撮ることもできます。

福岡市立こども病院 楠原浩一院長からのコメント

福岡市立こども病院は、一般の医療機関では診断や治療が難しい小児患者を対象に、高度専門医療を提供する九州で唯一の医療機関。

福岡市立こども病院 楠原浩一院長は、次のように述べています。

「このたび、福岡市立こども病院にディズニーの壁紙などを寄贈いただき、心よりお礼を申し上げます。

ディズニー社との打ち合わせの中では、外来エリアのデザインコンセプトである『森のイメージ』と調和するような壁紙をお願いすることになりました。

ディズニー社の皆さまには当院の希望に全力で応えていただき、とても素敵な壁紙が完成しました。

想像していた以上の仕上がりに職員一同大変感激しております。

ディズニーの人気キャラクターがあしらわれた壁紙は、病気と闘うこどもたちとそのご家族に、安らぎと楽しみを届けてくれると思います。

この壁紙が当院を受診される患者さんとそのご家族にとって、そしてここで働く職員にとりましても、大きな励みと癒しになることを願っております。」

福岡市立こども病院では2025年12月、感染症のリスクなどから映画館で映画を楽しむ機会が限られている闘病中のこどもたちやその家族に向けて、劇場公開中の最新映画『ズートピア2』を病院内で特別に上映するイベント「ディズニー・ムービー・モーメンツ」を実施。

看護師や保育士が同席する環境のもと、安心して最新映画を鑑賞いただける環境を提供し、こどもたちとその家族にディズニーの物語に触れる、楽しいひとときを届けました。

認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク専務理事福島慎吾さんのコメント

ディズニーのこども病院プロジェクトを長年にわたり支援している、認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク専務理事福島慎吾さんは、次のように述べています。

「私たちは、病気のあるこどもたちとそのご家族の“いのちの輝き”のために、相談活動・交流活動・啓発活動を行っている認定NPO法人です。

この度、ウォルト・ディズニー・ジャパンと協力し、全国で6箇所目、そして九州エリアでは初となる『ディズニーのこども病院イニシアチブ』の提供に携わることができ、大変嬉しく思います。

病院という制約の多い環境のもと、つらい治療や検査に向き合うこどもたちやそのご家族に、安らぎと楽しいひととき、そして夢と感動をお届けするこのプログラムを、今後も全国のこども病院・小児科病棟へと広げていけるよう、引き続き尽力してまいります。」

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 バイスプレジデント兼田裕之さんのコメント

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 バイスプレジデント兼田裕之さんは、次のように述べています。

「今回、九州地方では初めて、福岡市立こども病院にディズニーの支援をお届けできることを大変嬉しく思っています。

ディズニーは“物語の力”で子どもたちやご家族に勇気と笑顔を届けてきました。

今回お届けする『MAGICALFOREST／魔法の森』をテーマにした壁紙には、自然あふれる森に、ディズニーやピクサーの個性豊かなキャラクターたちが生き生きと描かれ、病院を訪れる子どもたちが少しでも不安を忘れ、勇気を持って治療に向かえるよう願いを込めました。

この『魔法の森』が、子どもたちとご家族の皆さまに寄り添い、小さな勇気と安らぎを生み出す場所となることを願っています。

今後もディズニーは、最も必要とされるときに、安らぎと楽しいひと時をこどもたちへお届けするためにこども病院への支援の拡大を目指してまいります。

その他の支援プログラム内容

・ディズニープラスの無料アクセス：ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックなどの人気作品を視聴可能です。

・スタッフバッジ：ディズニーキャラクターとメッセージが描かれたバッジを院内スタッフに提供。こどもたちとのコミュニケーションのきっかけとして活用されています。

この取り組みは、ディズニーが世界45か国、1,500以上のこども病院や小児医療施設にいるこどもたちのために展開している「こども病院イニシアチブ」の一環で行っているもので、医療機関と連携し、最も必要とされるときに安らぎと楽しいひと時を届け、こどもたちが前向きな気持ちで治療に臨める環境を提供することを目的としています。

国内では2022年以来、こども病院から大学病院の専門的ながん治療施設まで支援病院の規模を拡大。

プログラム提供後も、絵本の読み聞かせイベントや、劇場公開中の映画の院内試写会などイベント開催を通じて継続的な支援を行っています。

九州エリア初となる福岡市立こども病院へ支援は、神奈川県立こども医療センター（神奈川県・2022年）、国立成育医療研究センター（東京都・2023年）、静岡県立こども病院（静岡県・2023年）、兵庫県立こども病院（兵庫県・2024年）、筑波大学附属病院陽子線治療センター（茨城県・2025年）に続き、国内6例目です。

ディズニーが届ける“物語の力”は、エンターテインメントの枠を超え、困難に立ち向かうこどもたちや家族の心をそっと支えています。

多くの小さな勇気と笑顔を育む福岡市立こども病院に広がった「魔法の森」の紹介でした。

