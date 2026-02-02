「マインクラフト ネコルームライト（三毛）」が2月22日発売3月下旬発売「オオカミ・ハチ」のライトとともに2月2日より予約開始
インフォレンズは、「マインクラフト」をモチーフとしたルームライトを発売する。価格は2月22日より順次発売される「マインクラフト ネコルームライト（三毛）」が4,950円。3月下旬より順次発売される「マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）」および「マインクラフト フィギュアライト（ハチ）」が各3,520円。
「ネコルームライト（三毛）」は魚をくわえたチャーミングな姿、「フィギュアライト」のオオカミとハチは、ゲームそのままのブロック調のデザインで立体化されている。
なお、3商品ともに、2月2日より予約受付が開始される。
□マイクラファン・ショップ
□INFOLENS GEEK SHOP
マインクラフト ネコルームライト（三毛）
予約開始：2月2日（月）
発売日：2月22日（日）より順次発売
価格：4,950円
魚をくわえた姿がチャーミングなルームライト。タップで電源のオン・オフの操作ができる。
商品サイズ：106×133×151mm（幅×奥行×高さ）
マインクラフト フィギュアライト（2種）
・マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）
・マインクラフト フィギュアライト（ハチ）
予約開始：2月2日（月）
発売日：3月下旬より順次発売
価格：各3,520円
ボタンひとつの簡単操作で電源のオン・オフを切り替えられる。【マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）】
商品サイズ：76×100×110mm（幅×奥行×高さ）【マインクラフト フィギュアライト（ハチ）】
パッケージサイズ：105×90×135mm（幅×奥行×高さ）
(C) 2026 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.