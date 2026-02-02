【マインクラフト ネコルームライト（三毛）】 予約開始：2月2日～ 発売日：2月22日より順次発売 価格：4,950円 【「マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）/（ハチ）」】 予約開始：2月2日～ 発売日：3月下旬より順次発売 価格：各3,520円

　インフォレンズは、「マインクラフト」をモチーフとしたルームライトを発売する。価格は2月22日より順次発売される「マインクラフト ネコルームライト（三毛）」が4,950円。3月下旬より順次発売される「マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）」および「マインクラフト フィギュアライト（ハチ）」が各3,520円。

　「ネコルームライト（三毛）」は魚をくわえたチャーミングな姿、「フィギュアライト」のオオカミとハチは、ゲームそのままのブロック調のデザインで立体化されている。

　なお、3商品ともに、2月2日より予約受付が開始される。

□マイクラファン・ショップ
□INFOLENS GEEK SHOP

マインクラフト ネコルームライト（三毛）

予約開始：2月2日（月）
発売日：2月22日（日）より順次発売
価格：4,950円

　魚をくわえた姿がチャーミングなルームライト。タップで電源のオン・オフの操作ができる。

商品サイズ：106×133×151mm（幅×奥行×高さ）

マインクラフト フィギュアライト（2種）

・マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）
・マインクラフト フィギュアライト（ハチ）

予約開始：2月2日（月）
発売日：3月下旬より順次発売
価格：各3,520円

　ボタンひとつの簡単操作で電源のオン・オフを切り替えられる。

【マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）】

商品サイズ：76×100×110mm（幅×奥行×高さ）

【マインクラフト フィギュアライト（ハチ）】

パッケージサイズ：105×90×135mm（幅×奥行×高さ）

(C) 2026 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.