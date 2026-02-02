「やだ！」「素敵すぎ」大谷翔平、ファンフェスタでかいま見えた真美子夫人ファーストの“10文字返答”にファン共感「奥様の意見を優先して受け止めようとしている」

大谷は日頃から真美子夫人のサポートに感謝の気持ちを伝えている(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平の家族思いの発言が話題を集めている。

現地時間1月31日に、本拠地ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に佐々木朗希らとともに参加。毎年恒例となっているステージでファンとの交流を楽しんだ。

その中ではパパとしての顔にクローズアップされるシーンもあった。昨年、長女が誕生、家族が増えて初のオフを迎えたが、「娘が日に日に成長していくのでそれが毎日楽しかった」と充実感をにじませた。

さらに父親としての長所と短所を問われると、「人よりも（抱っこで）掲げる位置が高いので、彼女（娘）的には楽しいかなと思う」とユーモアあふれる回答を披露。さらに短所については「妻に聞いてみないと」と、わずか10文字でこちらもウィットに富んだ返答で会場は笑いに包まれた。