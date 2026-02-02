「やだ！」「素敵すぎ」大谷翔平、ファンフェスタでかいま見えた真美子夫人ファーストの“10文字返答”にファン共感「奥様の意見を優先して受け止めようとしている」
大谷は日頃から真美子夫人のサポートに感謝の気持ちを伝えている(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平の家族思いの発言が話題を集めている。
現地時間1月31日に、本拠地ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に佐々木朗希らとともに参加。毎年恒例となっているステージでファンとの交流を楽しんだ。
【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた
その中ではパパとしての顔にクローズアップされるシーンもあった。昨年、長女が誕生、家族が増えて初のオフを迎えたが、「娘が日に日に成長していくのでそれが毎日楽しかった」と充実感をにじませた。
さらに父親としての長所と短所を問われると、「人よりも（抱っこで）掲げる位置が高いので、彼女（娘）的には楽しいかなと思う」とユーモアあふれる回答を披露。さらに短所については「妻に聞いてみないと」と、わずか10文字でこちらもウィットに富んだ返答で会場は笑いに包まれた。
常日頃から家族のサポートに感謝の気持ちを示し、先の晩さん会でも仲睦まじい2ショットを見せた真美子夫人を立てる返答に関して日米のファンの間から「やだ！」「素敵すぎる」「完璧」「奥様の意見を優先して受け止めようとしている」と好感が高まっている。
大谷に関しては3月のWBCで打者専念することも伝わってきている。侍ジャパンの戦い、そして世界一3連覇を目指すシーズンへ、再び日本が誇る長距離砲が大暴れする日が近づいてきている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
