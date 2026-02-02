【矩形】はなんて読む？長方形の別名です！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

「矩形」は、長方形と同じ意味を持つ言葉です。

果たして、正解は？

正解は「くけい」でした！

「矩形」とは、それぞれの角が直角である四角形（正方形以外）のこと。同じ意味で「さしがた」とも読みます。

たとえば、一般的なノートの形や部屋の形は「矩形」ですね。

「矩」という漢字には、「四角形」のほか「直角の形の定規」という意味もあります。この定規は「さしがね」と呼ばれ、「矩」には「さしがね」という訓読みがあるんですよ。

また、コンピュータ用語には「矩形選択」というものがあります。これは、画像やテキストの編集において長方形に領域を選択することです。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）