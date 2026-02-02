垢抜けたいならロフトに行って！ロフトで買える垢抜けコスメ10選

こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。プチプラから韓国コスメまで幅広いアイテムがそろうロフト。今回は、ロフトで買える垢抜けコスメを10個ご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね♡

【詳細】他の記事はこちら

宝石みたいなピンクパールのツヤ感♡

fwee グリッツストーンハイライター HL01 フィーバーガーネット 2,090円（税込）

宝石のようなピンクパールがかわいいハイライト。ハイライトとしてはもちろん、チークとしても使えます！

しっとりしたテクスチャーなのでツヤ感が肌に密着して、粉飛びしにくいところもお気に入り◎

こちらを使うだけで今っぽいメイクができますよ♡

持ち運べるミニサイズのクッションファンデ♡

シピシピ フィットスキンクッション ミニ 01 1,540円（税込）

手のひらサイズのクッションファンデ。ミニサイズでかさばらないから、ポーチに入れて持ち運べて外出先でのメイク直しに大活躍します♡

カバー力と崩れにくさも本当に優秀なんです◎

デパコス級にかわいいプチプラハイライト♡

キャンメイク むにゅっとハイライター 01 ムーンライトジェム 638円（税込）

プチプラなのにデパコス級のパール感が手に入るハイライト。むにゅっとした質感で肌にのせたときに粉っぽくならないところが◎

Cゾーンと鼻筋のハイライトは垢抜けメイクに欠かせないので、コスパ抜群のハイライトを探している方はぜひ使ってみてください♡

ブルベさん大優勝のアイシャドウパレット♡

デイジーク バレエコアコレクション シャドウパレット 36 ダークエンジェル 4,180円（税込）

筆者が垢抜けメイクにぴったりだと感じたのが、デイジークの9色アイシャドウパレット。マット・ラメ・パール・グリッター・締め色が楽しめて、見た目も中身もかわいいコスパ最強コスメです！

36番は青みピンク系の配色で、大人っぽいピンクメイクができるので重宝していますよ♡

上品な偏光パールのチーク＆ハイライト♡

セザンヌ フェイスグロウカラー 03 ロマンスグロウ 660円（税込）

白みピンクのハイライトとチーク。コンパクトなサイズ感と偏光パールがお気に入りで、お仕事終わりにメイク直ししたいときに愛用しています！

サッと指でのせるだけできれいに仕上がるので助かっています♡

ガラス玉のような垢抜けリップ♡

fwee 3Dボリューミンググロス B01 バニラ 70% 1,760円（税込）

ちゅるんとした仕上がりとトレンドの色味がかわいい垢抜けリップ。

ニュートラルなカラーで透明感たっぷりなバニラ70%は、パーソナルカラー問わず使いやすいので迷ったらこちらがおすすめです♡

ふんわり今っぽ眉メイクが叶う♡

キャンメイク フィットスタイラーアイブロウ 02 マロンブラウン 880円（税込）

毎日メイクに欠かせない筆者の溺愛アイブロウ。絶妙なブラウンでふんわりとした眉メイクが完成します！1番明るい色はシェーディングに使っても◎

眉メイクを工夫するだけで簡単に垢抜けるのでぜひ試してみてください♡

ナチュラルなのに盛れるチーク♡

デイジーク シルキーベールブラッシュ 02 スイーティーリボン 1,980円（税込）

ナチュラルな仕上がりなのにメイクが盛れるリキッドタイプのチーク。頬に3点のせてからパフでトントンするだけで、血色感のある今っぽいメイクが叶います！

ラメやパールが入っていないので毛穴レスな仕上がりに♡

毛穴レスなツヤ肌で垢抜け♡

イニスフリー レチノール PDRN アドバンスド セラム 4,400円（税込）

ロフトでも買えるレチノールセラム。こちらを使ってから肌にハリが出て、毛穴が目立ちにくくなったと感じています。

とろみのあるテクスチャーで、夜のスキンケアで小鼻や頬などにスーッと伸ばして使っていますよ♡

素肌美人になれる下地♡

オンリーミネラル ミネラルシームレススキンベース 02 ピンクベージュ 3,630円（税込）

自然にツヤを出してトーンアップしてくれる下地。敏感肌さんでも使いやすい処方なのがうれしいですよね◎

ベースメイクを厚塗りしすぎないのも垢抜けメイクのポイントなので、こちらを顔の中心メインで薄く塗ってから少量のファンデーションなどをかさねるとGOOD！

ロフトで買える垢抜けコスメをご紹介しました！使い方も簡単でプチプラなのに優秀なアイテムばかりなので、参考にしていただけるとうれしいです♡