【あすから】東京都、都民に1万1000円相当のポイント付与 「東京アプリ生活応援事業」参加方法、混雑予想【詳細】
東京都は、東京都公式アプリ（東京アプリ）を活用し、あす2月2日午後1時から来年4月1日まで「東京アプリ生活応援事業」を実施する。
東京アプリは、都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、より便利になったと実感してもらうアプリを目指す。東京アプリ一つで、都民が簡単・便利・安全につながる、新たな行政の形を作っていく。
「東京アプリ生活応援事業」では、東京アプリの更なる普及促進を図るとともに、昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえて、都民の生活をより一層応援するために、東京アプリを活用し、マイナンバーカードによる本人確認を行った都民に対し、迅速かつ効率的に東京ポイントを届ける。
対象者は、マイナンバーカードを持つ15歳以上の都内在住者（東京都に住民登録されている方）。付与されるのは、1万1000ポイント。民間ポイントと交換できる。1ポイント1円相当。
事業開始直後や平日午後8時〜10時台はアクセスが集中する傾向にあるとし、混雑カレンダーを公式サイトで公開。1週目（2月2〜8日）と2週目（2月9〜15日）は朝7時から深夜1時まで「大変混雑」が多数を占める予想（2月1日時点）。「混雑カレンダーを参考にアクセスが集中しやすい時間を避けてご参加いただくよう、ご協力をお願いします」と呼びかけている。
■参加に必要なもの
NFC対応スマートフォン
・対応端末：iPhoneはiOS16以降、Android はAndroid11以降
アプリのダウンロード
・東京アプリのダウンロード
・デジタル認証アプリ（デジタル庁が提供するアプリ）のダウンロード
マイナンバーカード（有効期限が切れていないもの）
・利用者証明用電子証明書の暗証番号（4桁の数字）
・券面事項入力補助用の暗証番号（4桁の数字）
■参加の手順
（1）東京アプリに登録
（2）東京アプリの画面に従い、マイナンバーカードによる本人確認
（3）東京ポイント取得の申込み
※詳細な参加手方順については、後日東京都公式アプリホームページに掲載
※後日、東京ポイント（11,000pt）が付与される
