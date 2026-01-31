「ワタには１対１のクオリティがない」リバプール指揮官、遠藤航と負傷した右SBの違いに“本音” 地元メディアは「サイドで同じように脅威となることはない」
ジェレミー・フリンポンの負傷は、リバプールとアルネ・スロット監督をさらに困らせている。右SBを層が薄いからだ。遠藤航は、代役として起用されるのだろうか。
フリンポンは１月28日に行われたチャンピオンズ・リーグのカラバフ戦で開始早々に負傷した。交代で出場したのが遠藤だ。チームは大量６得点をあげて快勝。ベスト16進出を決めた。
次戦は31日のプレミアリーグ第24節、本拠地アンフィールドに迎えるのはニューカッスルだ。難敵との一戦に向け、スロットが右SBに誰を起用するかが注目されている。
カラバフ戦を考えれば、遠藤が候補になって不思議ではない。ただ、専門サイト『Anfield Index』によると、スロットは会見で「フリンポンとの違い？ ワタにはそういう１対１のクオリティがない。でも、ワタは違う賢いところをチームにもたらす。ライン間のポジションとかね」と述べた。
これを受け、Anfield Indexは「スロットにとっての課題を総括する発言だ」と伝えている。
「フリンポンは爆発的で幅をとったり、ダイレクトにいく走りをもたらせる。リバプールはそれを生かして攻撃パターンをつくっている。エンドウは知性とポジショニングセンスをもたらすが、サイドで同じように脅威となることはない。カラバフ戦はそのトレードオフもマネジメントできた。ニューカッスル戦ではもっと厳しくなる」
リーグ戦では５試合白星がなく、勝利を取り戻したいリバプールだけに、スロットの選択に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
