BALLISTIK BOYZ¡¦º½ÅÄ¡ßBUDDiiS¡¦¾®Àî¡ßWILD BLUE¡¦µÜÉð¤¬Ï¢Â³¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¡ª2/12¡ÖBUMP¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Çä¤ì¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î²á¹ó¤Ê»ØÎá¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æµ¯»à²óÀ¸¤ò¤Ï¤«¤êÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢Ï¢Â³¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤Æ2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¥é¥ÞÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥× "¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯" ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡¢BALLISTIK BOYZ¡¦º½ÅÄ¾¹¨¡¢BUDDiiS¡¦¾®Àî»Ëµ¡¢WILD BLUE¡¦µÜÉðñ¥¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦Çò°æ¤µ¤¯¤éÌò¤Ë¤Ï±ü»³°ª¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡¦´ØÄ®µþ²ðÌò¤Ëº´Ìî³Ù¡¢¤È¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡ª
·àÃæ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖMeaning of my life¡×¤òÈäÏª¡ª
¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÎ®¤ì¤ë¡ÖMeaning of my life¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡£¡Ö¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¤¬¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÁ°¤Î¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î²ÎÀ¼¤Èº½ÅÄ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÄ°¤Èæ¤Ù¤â³Ú¤·¤á¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¢¡Èøºê¥Û¥¯¥ÈÌò¡¡º½ÅÄ¾¹¨¡ÊBALLISTIK BOYZ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼ç±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÎ¾Êý¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ªËÍ¤â¥Õ¥ß¤¯¤ó¡Ê¾®Àî»Ëµ¡Ë¤â¥Ï¥ä¥Æ¡ÊµÜÉðñ¥¡Ë¤âÉáÃÊ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Çä¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë»þ¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â£±¤Ä¤Ë¤Ê¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥Û¥¯¥È¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¡¼À¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È¼þ¤ê¤Ë¤Ï»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÌò¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡¢Çä¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê"Æþ¤ê¹þ¤à¥¿¥¤¥×"¤Ç¤¹¡ª¤½¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¤»¤¤¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¼ª¤Ë»Ä¤ë¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡ª·àÃæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ²þ¤á¤ÆÎÉ¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¾è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¥À¥ó¥¹¤¬¾è¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ø¤Î¿§¤ó¤Ê»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÉáÃÊ¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÊÄ´¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¨¤¯¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈHIPHOP¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÎ¾Êý¤òÀ§ÈóÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡¾¾±Ê¥¿¥¤¥Ìò¡¡¾®Àî»Ëµ¡ÊBUDDiiS¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¥Þ¥µ¡Êº½ÅÄ¾¹¨¡Ë¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÍí¤ß¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥Ï¥ä¥Æ¡ÊµÜÉðñ¥¡Ë¤â¤¤¤Æ¡¢³§¤È°ì½ï¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç´¶¾ð¤òÁ´¤Æ½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ìÏ«¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹...¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¥¿¥¤¥¤È»÷¤Æ¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÜ¤ë¤È¤¤â³Ú¤·¤à¤Î¤âÁ´ÉôÁÇÄ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô»£¤ê½ª¤¨¤ÆÃ£À®´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÄ½Õ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤ËÂÔ¤Á¤¦¤±¤ë»îÎý¤äÅ¸³«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¶Ê£±¤Ä¤À¤±¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¤è¤ê°ìÁØ¿´¤ËÝî¤ß¤Þ¤¹...(¾Ð)
·àÃæ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¾ð¤¬¤Î¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡ÅÄÃæ¥«¥º¥äÌò¡¡µÜÉðñ¥¡ÊWILD BLUE¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÉÔ°Â¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¥«¥º¥ä¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤µ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥«¥º¥ä¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤«¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¥Ð¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤â¥Þ¥µ¡Êº½ÅÄ¾¹¨¡Ë¤¬¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë´¶³Ð¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¾Ð¾Ð
Ï¢Â³¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¤è¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤ÆÁ´20ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ã¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Çä¤ì¤Ê¤¤£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥Û¥¯¥È¡Êº½ÅÄ¾¹¨¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¡Ê¾®Àî»Ëµ¡Ë¡¢¥«¥º¥ä¡ÊµÜÉðñ¥¡Ë¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡¦´ØÄ®¡Êº´Ìî³Ù¡Ë¤«¤éÆÍÁ³¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤Ê¡¢Çä¤ì¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö£±¥ö·î¸å¤ÎÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤Ç£±Ëü¿Í½¸¤á¤¿¤é¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢Ê³¤¤Î©¤Ä¡£¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¤µ¤¯¤é¡Ê±ü»³°ª¡Ë¤ÎÄó°Æ¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò·è°Õ¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò°ì¿·¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤äSNS¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ°Æ»¤Ë¾è¤é¤º¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥Û¥¯¥È¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÂ¼¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖÍ¾Ì¿£±Ç¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¥Û¥¯¥È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢£±Ëü¿Í¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±³¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¾Ì¿£±Ç¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¡£¿Íµ¤²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼èºà¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï£·£°£°£°Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¡ÖÍ¾Ì¿¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±³¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¢¤ëµ¼Ô¤Ë¡¢±£¤·ÄÌ¤·¤Æ¤¤¿±³¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦......²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡©ËÜµ¤¤ÇÇä¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¡¢Ã¸¤¯Ñ³¤¤ÀÄ½Õ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡ã´ÆÆÄ¡ä
ÎÓ Î´¹Ô
¿ôÂ¿¤¯¤ÎTV-CM ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°ìÊý¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉ½¸½¤ÎÏÈ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢¿Í´Ö¤ÎÆâÉô¤Ë¤¢¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤òÁ¡ºÙ¤ËËÂ¤®¤¢¤²Êª¸ì¤òºî¤ê¡¢±ÇÁüÈþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¼ç¤Ê´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø³¤¤ÎÌëÌÀ¤±¤«¤é¿¿Ãë¤Þ¤Ç¡Ù MBS¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×TX¡ÖÎÌ»º·¿¥ë¥« -¥×¥é¥âÉô°÷¤ÎÀÄ¤µÕ½±-¡×¤Ê¤É¡£
¡ãµÓËÜ¡ä
¿á¾å¤è¤¦
2015Ç¯¡¢NON STYLE¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÎTV-CM¤ä¡¢2024Ç¯¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ±¨Î¶Ãã¤´¤¯¤´¤¯¡×¤Î¹¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö·¯¤ò¶î¤±¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ç¥¤¥º¡×¡Ö8.2ÉÃ¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¤³¤³¤í¤Î¥Õ¥Õ¥Õ¡×¡Ö¾åµþ¥¨¡¼¥ë¡×¤ÎµÓËÜ¤ä¡¢¡Ö¥é¥ó¥Õ¥¡¥óQUEST¡×¡Ö¤³¤³¤Ï¤Ú¤³¤Ñ¤ÈÎÑÍý¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤ó¤³SKEEEEEEEEEE!!¡×¤Î¹½À®¤òÃ´Åö¡£
¡ã¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤È¤Ï¡ä
¡ÖBUMP¡×¤Ïemole¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô 300Ëü²ó¡Ê¢¨2026Ç¯1·î¸½ºß)¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡Ù¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1ÏÃ97±ß(ÀÇ¹þ)¤Î²Ý¶â¤ä¹¹ð»ëÄ°¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ãÏ¢Â³¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡×ÇÛ¿®¾ðÊó¡ä
2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¤è¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
1ÏÃ¡Á3ÏÃ¤ÏMBS¸ø¼°YouTube¡¦¥É¥é¥Þ¸ø¼°TikTok¤Ê¤É¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
º½ÅÄ¾¹¨¡ÊBALLISTIK BOYZ¡Ë
±ü»³°ª
¾®Àî»Ëµ¡ÊBUDDiiS¡Ë
µÜÉðñ¥¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¡¡¡¡¿º´Ìî³Ù¡¡¤Û¤«
