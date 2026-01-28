【ポテト食べ尽くし系！？】ママ友の態度が素っ気ないな…。忙しいのかな？＜第11話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第11話 ランチ会【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
ミチルさんの微妙な変化が、少し気になるシオンさん。しかし元からあっけらかんとしているシオンさんなので、「ま、はっきりイヤって言われたわけじゃないしね！」とあまり深くは考えていないようです。そんなとき高校時代の部活仲間のランチ会に誘われたシオンさん。ふたつ返事でOKしました。ですが、大丈夫ですか？ ファミレスにはありますよ、「あのメニュー」が……！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第11話 ランチ会【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
ミチルさんの微妙な変化が、少し気になるシオンさん。しかし元からあっけらかんとしているシオンさんなので、「ま、はっきりイヤって言われたわけじゃないしね！」とあまり深くは考えていないようです。そんなとき高校時代の部活仲間のランチ会に誘われたシオンさん。ふたつ返事でOKしました。ですが、大丈夫ですか？ ファミレスにはありますよ、「あのメニュー」が……！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙