¶ÌÀîÅ°»á¡¡¥Í¥È¥Õ¥ê¤¬£×£Â£Ã±ÇÁü¤ÎÃÏ¾åÇÈ»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¡Ö²¿Ê¬»È¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡££³·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Î±ÇÁü»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£×£Â£Ã¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÂ¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÆÈÀêÃæ·Ñ¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢ÊóÆ»ÌÜÅª¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü»ÈÍÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±ÇÁü²¿Ê¬»È¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±ÇÁü¤ò¤¤¤í¤¤¤í»È¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤â²ÃÆþ¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¹½¡¢¹âÎð¤ÎÊý¤È¤«¡×¤È²ÃÆþ¼Ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤³¤ì°ìÄêÄøÅÙ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¸«¤¿¤é²òÌó¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤È¡¢²òÌó¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤³¤ò²¿¤È¤«¤·¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤ÊÏÃ¤â¡¢¤¤¤Þ½Ð¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤Þ¤¢¤½¤ì¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£