『ロッキー』『ランボー』シリーズなどハリウッドのアクション界を永遠に代表するシルヴァスター・スタローンは現在79歳となる。「傘寿」を目前に、なおもパワフルな身体を保つためにジムでの筋トレを欠かさない。Instagramでは、ジムでの様子とともに目の覚めるメッセージを発信した。

「ジムの動画を撮るのは久しぶりだな」と、黒いタンクトップ姿から逞しい身体をのぞかせるスタローン。プライベート・ジムの様子を紹介しながら「ここは……、ある意味で聖域であり、教会だ」と語る。

「祈りを捧げて、より良い自分になれる。身体的に気分がよくなる。目標達成のための強さ、自信、そしてどんな挑戦にも立ち向かう覚悟が得られる。とにかく、パンチを続けろ。またね。」

動画のコメント欄には「歳を取るほど、どんどんハードになる。だからこそ、ハードに頑張れ。血と汗と涙だ」とアツく記したスタローン。より強い身体作りのために、年齢は全く関係がない……スタローンに大きな刺激をもらい、我々も自己鍛錬に励もう。

主演ドラマ「タルサ・キング」がシーズン4に進み、引き続きタフな存在感とアクションでファンを魅了することとなるスタローン。他にもいくつもの新作アクション映画予定を控える。現役でアクションをこなす高齢ハリウッド・スターとしては、スタローンがひときわハードな挑戦を続けている。