マーケティング侍のりゅう先生が、自身のYouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で「『お金』は人を変え、本性を暴きます。成功したのに破滅する社長と、勝ち続ける社長の決定的な差。りゅう先生の『5つのジャストキープ』という哲学について。」と題した動画を公開。自身の豊富な投資経験から見えてきた「破綻する経営者の特徴」を解説し、成功する経営者との決定的な差として「経営哲学」の重要性を説いた。

りゅう先生は、プロのマーケターであると同時に、過去に多くのスタートアップへ投資してきた経験を持つ。しかし、投資した数十社のうち5年後に成功したのはごくわずかであり、ほとんどの経営者は「口だけ達者だった」と厳しく振り返る。この実体験に基づき、破綻する経営者に共通する7つの特徴を挙げ、警鐘を鳴らした。

動画でりゅう先生は、破綻する社長の典型的な特徴として「欲の優先順位がズレる」「数字を見ない感覚経営」「過去の成功モデルへの執着」などを挙げる。特に、恋愛や夜遊びに時間やお金を費やす社長については、「事業の成果ではなく、異性からの承認で自分を保とうとする承認欲求の肥大化」が本質だと指摘。「最近刺激がないんだよね」という発言は、経営そのものが刺激依存体質に陥っている危険な兆候だとした。

また、飲み会をやたらと開き「人脈を広げる時期だ」と語る経営者にも言及。そうしてできた人脈の8～9割は「何の意味もない人脈」であり、売上や利益に直結する話はほとんど聞かないと断言。人脈は広げるものではなく「深掘りするもの」であり、安易な人脈作りに走るのは現実逃避に過ぎないと語った。

成功する経営者と破綻する経営者を分ける決定的な差は、「経営哲学の有無」にあると、りゅう先生は主張する。経営哲学とは「利益の上位にある“判断の原理”」であり、自身の哲学として「存在理由」「判断基準」「行動姿勢」の3要素を明確に持つことが、迷いのないシンプルな経営につながると説明。「成長しない社長は“悪”」とまで言い切り、常に学び、市場の変化に対応する柔軟性を持つことの重要性を訴え、動画を締めくくった。

