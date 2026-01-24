¡Ö¥«¥Ã¥È¤ÎÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×Ê¿ÌîÈþ±§¤¬¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦º´Æ£Æ·¤ËÇÔÀï¡ÒÁ´ÆüËÜÂîµå¡Ó
¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯ Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 4ÆüÌÜ(23Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ëÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤¬6²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÊ¿ÌîÁª¼ê¤ÏWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥É¡¼¥ÏÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦º´Æ£Æ·Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£0-4¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÌîÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡ÖÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Îº´Æ£Áª¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢4¥²¡¼¥àÌÜ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¯¤«¤é4¥²¡¼¥àÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµîÇ¯¤«¤é³¤³°¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿Âîµå¤Î»î¹ç¤Î»²²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¤ÎÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Î¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£