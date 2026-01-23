「疑惑報道とはまったくの別物」　米倉涼子が「不起訴」になっても背負う”十字架”と“深刻ダメージ”

同居ダンサーが日本にはおらず

絶体絶命のピンチだ--。

女優の米倉涼子（50）が麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されていたと報じられた。１月20日、FNNプライムオンラインなどが伝えた。

捜査関係者によると、関東信越厚生局麻薬取締部--通称「マトリ」が昨夏、米倉の自宅マンションを家宅捜索。薬物らしきものが押収され、鑑定の結果、違法なものであることが判明したという。

米倉をめぐっては、昨年10月に週刊文春がマトリによる“ガサ入れ”があったことを伝え、年初の記事には「逮捕状請求」の見出しが躍った。

米倉は昨年12月末、事務所のホームページで、

〈一部報道にありましたように私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です〉

こうコメント。その一方で、

〈今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により一区切りついたと認識しております〉

としていた。

米倉は自宅でアルゼンチン国籍のダンサーと同居しており、このダンサーも被疑者としてマークされていたが、マトリの捜索直後に日本を脱出。帰国予定をキャンセルし、現在は行方がわからなくなっている。

「書類送検」とはざっくり言うと、これまでの捜査をまとめたものを検察に送ることを指す。検察はその内容を精査し、起訴するかどうかを判断する。

その際、ネックとなりそうなのが“同居するダンサーが国内にいないこと”だ。捜査関係者はこう明かした。

「米倉さんクラスの大物をあげるには、事前にマトリと検察で打ち合わせを行います。検察からは今回のケースは共同所持容疑でやるべきで、その際には米倉さんとダンサーの“同時確保”が求められたと推察されます」

信頼するマネージャーが去って…

米倉は不起訴になる、と予想する声は多い。本サイトの取材に対し全国紙社会部記者はこう話した。

「自宅からは複数の薬物と器具が押収されている。“外堀”は埋まっているように見えますが、いざ起訴して裁判となった時に、米倉さんが『これは私のものではありません』と主張したら、公判を維持できるのか疑問です」

現状、米倉はシロでもクロでもない“疑惑の人物”に過ぎない。だが、仮に不起訴となったとしてもダメージは計り知れない。自宅をマトリが捜索し、部屋から違法物が出てきたのは紛れもない事実だからだ。

ニュースでは「麻薬取締法違反容疑」というワードが繰り返された。テレビ局関係者がため息まじりに言う。

「捜査機関の動きからこの結末は予測できましたが、ショックですね……。書類送検と週刊誌の疑惑報道とでは、まったくダメージのレベルが違う。これだけ大々的に報じられては、新規のオファーは期待できないでしょう。CMクライアントも迂闊（うかつ）に手を出せないはず。米倉さん自身が記者会見で潔白を証明し、世間を納得させることができれば話は違ってきますが……」

「ドクターＸ」シリーズを筆頭に数々の人気作に主演してきた米倉。その才能は疑いようがないだけに、「麻薬取締法違反で書類送検」という十字架を背負ってしまった彼女を惜しむ声が芸能プロ関係者から聞こえてくる。

なかでも多くの人が「転機」として挙げるのが、’20年春の大手芸能事務所「オスカープロモーション」からの独立だ。芸能プロ幹部の話。

「’23年の秋ごろ、撮影現場で一緒になったときに、米倉さんが『どうすればいいの⁉』と弱音を吐いたことがありました。前事務所から一緒に独立して彼女をサポートしてくれていたマネージャーさんが辞めてしまったというんです。全部自分でやらないといけなくなって、困っていたようでした。

ただ、よくよく聞くと、米倉さんに仕事をオファーする際の連絡先がテレビ業界で共有されておらず、“どうすれば周知されるのか”という初歩的な悩みだった。『大丈夫かよ……』と思いましたね」

スキャンダル対策でも大手事務所所属と個人事務所では差が出る。別の芸能プロ関係者はこう話した。

「個人事務所だとどうしてもトップは自分自身になってしまう。その点、大手プロだとチーフマネージャーだったり、社長だったりと目上の人がいる。注意してくれる人がいるというのは全然違います。醜聞からのリカバリーという点でも、組織的なサポートを受けられる大手プロダクションに入っていたほうが断然、有利です。

まずは２月13日に世界配信が予定されている『エンジェルフライト THE MOVIE』が無事に公開されるかどうか、ですね。もし、“お蔵入り”となるようなことがあれば、莫大な違約金が彼女にのしかかることになります」

本サイトは『エンジェルフライト THE MOVIE』を配信するアマゾンジャパンに今回の書類送検が公開に影響を与えるのかについて質（ただ）したが、期限までに回答は得られなかった。

起訴されようが、不起訴となろうが、米倉を待ち受けている未来が厳しいものとなるのは間違いない。