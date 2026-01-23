店内で走り回る子どもが滑って転倒!?激痛のなか母親に𠮟られ、涙をこらえる姿に自業自得だけど「こっちが泣けた！」【作者に聞く】
オムニウッチー(@omni_uttii821)さんが勤める雑貨店で走り回る子どもがいた！母親が「走っちゃダメ！」と注意するものの、言うことを聞かず、滑って転倒した。オムニウッチーさんのエッセイ漫画『泣かない子ども』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■大人でも泣くぐらいの衝突！
店内での事故。走っていた子どもは、滑って転倒。その際に、テーブルの角に激しく顎をぶつけ、そのまま背中も打った。オムニウッチーさんが、「大丈夫ですか!?」と駆け寄ると、母親に「だから走っちゃダメって言ってるでしょ！」と怒られていた。やんちゃな子どものようで「いつもこうなんです。家ででもケガばかりで…」と、苦笑い。
顎は真っ赤。痛いだろうに、母親にも怒られ、目にいっぱい涙をためて泣くのをこらえている。その姿に、「大人でも泣くぐらいの(私なら泣いてます)衝突だったのに、痛みを堪えてお母さんからのお叱りの言葉を聞いてる姿に母性が爆発しました(笑)。」と、自業自得とわかったうえで、我慢する子どもの姿に感極まったという。「強い子だね」と言いながら、変わりにオムニウッチーさんが、涙。「忍耐強い大人に成長すること間違いなしだと思ってます。」
本作には、「全く怒らないあげく、お店の配置のせいにしたりする親もいるけど。ちゃんと注意してよかった」「子どもによっては、やめなさいって言っても無理だよね」親子のきちんと対応に声が届いた。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
