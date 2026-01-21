この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【デザイン→アプリ生成まで】GoogleのAIツール「Stitch」で日本語テキストからアプリ・webサイト・ゲームのデザイン(UI)→動くアプリを無料で量産！

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【デザイン→アプリ生成まで】GoogleのAIツール「Stitch」で日本語テキストからアプリ・webサイト・ゲームのデザイン(UI)→動くアプリを無料で量産！」と題した動画を公開した。動画では、Googleが開発したAIツール「Stitch」を使い、日本語のテキストからアプリやWebサイトのUI（ユーザーインターフェース）を無料で生成する方法が解説されている。



「Stitch」は2025年5月にGoogleがリリースしたAIツールである。AIチャット経由で、日本語のテキストからスマホやPCのWebサイト、アプリのUIを生成できるという。



動画では、2025年末にかけて毎週のようにアップデートが実施されたと説明された。このアップデートにより、Googleの高性能AIモデル「Gemini 3 Pro」や、画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」などが実装されるという。これにより、スクリーンショットやWebサイトのURLからUIを再デザインする機能も利用可能になる。



さらに、作成したUIをGoogleのAIプラットフォーム「Google AI Studio」にエクスポートし、実際に動作するアプリやWebサイトに変換する機能や、仮想のスマホ上でページの遷移といった挙動を確認できるプロトタイプ機能、ユーザーがクリックしやすい箇所を可視化するヒートマップ機能なども追加されると紹介された。



「Stitch」は現在、全ての機能を無料で利用できる。専門的な知識がなくても、テキストを入力するだけで高品質なデザインを生み出せるこのツールは、アプリやWebサイト開発のハードルを大きく下げる可能性を秘めている。デザイン制作の効率化に興味がある方は、試してみてはいかがだろうか。