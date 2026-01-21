¡Ú½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿Áª¼ê£µÁª¡¡ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë´üÂÔ¤Î°ïºà¡¢Ì¾Ìç¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤¦¥ë¡¼¥¡¼¤â
¡Ö½Õ¹â¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖJVA Âè78²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤¬1·î£µÆü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿À²¤ìÉñÂæ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¾Íè¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ïºà¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶âÍö²ñ¹â¹»¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ÇÏ¾ì¡¡photo by YUTAKA/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¢£ÇÏ¾ìÍ®´õ¡Ê¤Ð¤Ð¡¦¤æ¤º¤¡¡Âçºå¡¿¶âÍö²ñ¹â¹»£³Ç¯¡Ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Âçºå¤Î¶âÍö²ñ¤«¤é¡¢Âç²ñ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÇÏ¾ìÍ®´õ¡£¿ÈÄ¹180cm¡¢ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ300cm¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë°Ê¾å¤Ë¸÷¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ö¤ê¤À¡£
¶âÍö²ñ¤Ç¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤òËá¤Â³¤±¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¹â¹»Æþ³Ø»þ¤«¤é¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤¬¤é¸å±Ò¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥·¡¼¥Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë¾¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè14²ó¥¢¥¸¥¢U18¡Ê¥æ¡¼¥¹¡Ë½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤Î14ºÐ¡¢Í£°ì¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖJOC¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Âè36²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¡×¤ÇºÇ¤â¾ÍèÍË¾¤ÊÁª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖJOC¡¦JVA¥«¥Ã¥×¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤«¤é¾ï¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼Á¤â¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ë³¤³°±óÀ¬¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ï¾Íè¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¦¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤òËÜ¿Í¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÍö²ñ¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆU19ÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼«¿ÈºÇ¸å¤Î½Õ¹â¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«......¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼Â¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Õ¹â¤Ç¤Ï¶âÍö²ñ¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°±Ò¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ï¤Ð¤à¡£¹¶¤á¤Æ¤Ï¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÒôÓÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Î±ü¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤Ê¤É¡¢µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¥×¥ì¡¼¤â¡¢Èà½÷¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÌÌ¤Î°ìÉô¤À¡£
¡¡¹â¹»À¸³è¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬Ï¢¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼ ¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¿´Ç«¡Ê¤³¤È¤Í¡¡¿ÀÆàÀî¡¿²£ÉÍÈ»¿Í¹â¹»£³Ç¯¡Ë
¡¡¶âÍö²ñ¤ÎÇÏ¾ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡ÖÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙÁ´¹ñÃæ³ØÀ¸ÁªÈ´¡×¤Î³¤³°±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼ ¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¿´Ç«¤â½Õ¹â¤ÇÊ³Æ®¡£¿ÀÆàÀî¤Î²£ÉÍÈ»¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹·ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥Ù¥¹¥È16¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹179cm¡¢ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ295cm¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î´ë²è¤Ç¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂç»³²ÃÆà¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥¥á¥¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Õ¹â¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ÖÂç»³¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡U17ÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢²£ÉÍÈ»¿Í¤Ç¤Ï¥È¥¹¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½¢¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤Îå«¤òÉð´ï¤ËÀ²¤ìÉñÂæ¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÅÏÊÆ¤·¡¢¥·¥é¥¥å¡¼¥¹Âç³Ø¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³ØÀ¸³è¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿Îã¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¸½ºß¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ËºßÀÒ¤¹¤ëµÜÉôÍõÍü¤¬¤¤¤ë¡£¥ß¥Í¥½¥¿Âç³Ø¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ãé´ê»ûè½ºù¡Ê¤Á¤å¤¦¤¬¤ó¤¸¡¦¤ê¤ª¤ó¡¡ÂçÊ¬¡¿Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¹»£²Ç¯¡Ë
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥¨¥¤¥¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë"Èô¤Óµé"¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÇÏ¾ì¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÊ¬¤ÎÅì¶å½£Î¶Ã«¤Ç£²Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤Ã¤¿Ãé´ê»ûè½ºù¤â¤Þ¤¿¡¢À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ³Ø£²Ç¯»þ¤Ë¡¢°ì³ØÇ¯¾å¤ÎÇÏ¾ì¤é¤Ëº®¤¶¤Ã¤ÆÁ´¹ñÃæ³ØÀ¸ÁªÈ´¤Î³¤³°±óÀ¬¤ò·Ð¸³¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆ±±óÀ¬¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖNations Winter Cup¡×¤ÇÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢¼«¿È¤ÏÂç²ñMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¿ÈÄ¹182Ñ¡¢ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ300Ñ¤«¤éÊü¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤¤¤º¤ìÆüËÜÂåÉ½¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾Ìç¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤¤¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂ¤ë¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¸¬µõ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¼«¿®¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î½Õ¹â¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñÃæ¤Ë¡ÖÃ¯¤â»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö°ÊÁ°¤À¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÊý¸þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç±¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ç¡¢»ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥Ù¥¹¥È£´¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¸¬µõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯¡¢ÆüËÜ°ì¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢£Âç±ÀÉñ»Ò¡Ê¤ª¤ª¤¯¤â¡¦¤Þ¤¤¤³¡¡Åìµþ¡¿È¬²¦»Ò¼ÂÁ©¹â¹»1Ç¯¡Ë
¡¡¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤¿¤Á¤â¡¢½Õ¹â¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÌ¾Ìç¡¦È¬²¦»Ò¼ÂÁ©¤Ç¡¢£±Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤¦Âç±ÀÉñ»Ò¡£°ì´Ó¹»¤ÎÈ¬²¦»Ò¼ÂÁ©Ãæ³Ø£³Ç¯»þ¤Î¡ÖJOC¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Âè38²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¡×¤Ç¡ÖJOC¡¦JVA¥«¥Ã¥×¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Á´¹ñÃæ³ØÀ¸ÁªÈ´¤Î³¤³°±óÀ¬¤â·Ð¸³¡£¿ÈÄ¹185Ñ¡¢ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ295Ñ¤È¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡¡Æ±¹»¤ÎOG¤Ç¤¢¤ê¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢"ÆóÂåÌÜÉñ»Ò"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼Â¸½¡£Âç±À¼«¿È¤Ï¡Ö¼ÂÀÓ¤¢¤ëÀèÇÚ¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½Õ¹â¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤äÁ°¸å¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤¹Âç±À¤Ï¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢É¬¤º¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥È¥¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ìÌÌ¤ÇÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¢£ÍêÉÚ²ÌÊæ¡Ê¤è¤ê¤È¤ß¡¦¤«¤Û¡¡¼¯»ùÅç¡¿¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â¹»£±Ç¯¡Ë
¡¡Âç±À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯»þ¤Ë¡ÖJOC¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Âè38²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¡×¤Ç¡Ö¼¡À¤ÂåÍË¾Áª¼ê¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍêÉÚ²ÌÊæ¤â¡¢½é¤Î½Õ¹â¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¤Î¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤ò32Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Õ¹â½Ð¾ì¤ØÆ³¤¤¤¿1Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ·ÌöÎÏ¡£¿ÈÄ¹¤Ï174cm¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ï300cm¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È½õÁö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢ºÇ¹âÂÇÅÀ¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î½Õ¹â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö32Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¡¹¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç²ñ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç³Ø¹»¤ÎÌ¾Á°¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤ËÎ×¤ó¤À¡££±²óÀï¤ò¾¡Íø¤·¡¢£²²óÀï¤Ï»³¸ý¤ÎÀ¿±Ñ¤Î¼éÈ÷¤ÎÁ°¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¢¤½¤·¤ÆÍêÉÚ²ÌÊæ¤ÎÌ¾Á°¤Ï³Î¤«¤Ë½Õ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍêÉÚ¤Ï¡¢Á´¹ñÃæ³ØÀ¸ÁªÈ´¤Ë£²¡¢£³Ç¯»þ¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½÷»ÒU17À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£Ì´¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ç¤âÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£