「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

偏差値の高さよりも地頭のよさのほうが重要？

――「偏差値よりも人間としての地頭のほうが大事なんだ」みたいな意見をたびたび目にします。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：普通に偏差値のほうが大事ですよね。というか、僕の感覚だと偏差値の高い人＝地頭がいいという印象なんですよね。高学歴の人って、勉強を通してシンプルに論理的思考力や発想力がありますし。

――なるほど。地頭のよさと別に考えること自体が違うということなんですね。

びーやま：そうじゃないんだったら、地頭ってなにを指すのかなと。こういった話になると「人間力だ」みたいなことを言ってくる人もいるんですが、高学歴かつ人間力もある人は世の中にたくさんいるわけで、高学歴が地頭と相反するものとはならないと思うんですよね。

――「天才的」みたいな意味合いなんですかね。

びーやま：それもわかります。将棋の棋士さんなんかはそうですよね。でも、あの方々って本当に異次元じゃないですか。そこらへんの人が「俺って地頭はいいんだけどね」って言っているのとは同列じゃないと思うんです。

仮に「地頭がいい」ということが本当にあったとしても、それはちゃんとわかる形で証明してほしいですよね。「ちょっと頭がまわる」くらいのことでアピールされても困るというか、どのくらいすごいのか表現しないと「自称・地頭のいい人」で終わってしまう気がします。

