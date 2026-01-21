毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。1月9日～1月15日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。

1位：Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV2位：米津玄師「IRIS OUT」from『第76回NHK紅白歌合戦』3位：米津玄師「さよーならまたいつか！」from『第75回NHK紅白歌合戦』4位：チョコレートプラネット「FCKY-風呂キャンセル界隈」THE FIRST TAKE5位：ふみの「favorite song」MV6位：CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」MV7位：しぐれうい「ウィマーマ・サーガ」MV8位：Official髭男dism「Make Me Wonder」MV9位：Bruno Mars「I Just Might」MV10位：ALPHA DRIVE ONE「FREAK ALARM」MV

■Mrs. GREEN APPLEと共に新たな冒険へ

今回取り上げるのは、Mrs. GREEN APPLEの「lulu.」。本作はMrs. GREEN APPLEの2026年の第1弾楽曲。現在放送中のTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマとして、原作ファンを公言する大森元貴（Vo/Gt）が書き下ろした。楽曲について大森は、「誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲です」とコメント（※2）。作品の持つテーマとMrs. GREEN APPLEらしいドラマチックなサウンドがマッチした、まさに主題歌としてぴったりの楽曲となっている。

そんな本作の持つ手触りを踏襲したかのように、MVも壮大な仕上がりに。断崖絶壁に広大な草原、急峻な山々を見渡す高原に、深い森や幻想的な湖と、場所を点々としながら撮影されたであろう美しい映像に、まずは目を奪われる。おそらくは『葬送のフリーレン』がファンタジーの世界を舞台に旅をする物語であることから想起されているのであろう。その証拠に、空撮やロングショットでスケール感を強調した映像をバックに、冒険者に扮したMrs. GREEN APPLEの3人が、少年少女とともに歩き出すところから楽曲は始まる。

旅の行手に待つのはさまざまな人々と風景だ。湖に浮かぶボートの上で語らう男女、たくさんの羊を連れた遊牧民たち、古代の遺跡を思わせる建物。それぞれの立場で生きる人やかつての文明の名残を祝福するかのように、サビの〈「帰りたい場所がある」／誰もがこの星の子孫〉のフレーズが高らかに響く。

続く2コーラス目では、海辺で何かを観測する研究者たちの一行や、森の中で軽やかに舞う精霊のような少女たちと出会い、果てなき世界を巡る高揚感を表現。焚き火の炎に彩られたカーニバル的空間での演奏は、本作を象徴する1シーンだ。持ち前のハイトーンボイスを惜しげもなく披露しながら表情豊かに歌う大森と、その横でほほえみながら音を奏でる若井滉斗（Gt）と藤澤涼架（Key）。その姿は円熟期を迎えたバンドの佇まいそのものだ。のびやかで美しいハーモニーを聴かせる間奏パートが続き、楽曲はいよいよクライマックスへ。

■公開前のライブ配信は最大同時接続数20万突破、「#lulu」がトレンド1位に

旅の最後、雄大な自然に抱かれて佇む少年と少女の瞳には、美しい光が宿っている。そして、同様の光はメンバー3人の瞳にもしっかりと刻まれたことが明示され、MVは終わる。暗転ののち、1カットだけ映るのはラストシーンでメンバーが座っていた場所。それは、人がいなくなっても世界は変わらずにそこにあり、次の旅人を待っているというメッセージだろうか。人の営みの外で永劫の時を生きるフリーレンの眼差しにも似たショットに、ミセスがこの楽曲に込めた願いも託されているように感じた。

本作の公開前には、「Prologue to」と題し、公式YouTubeでライブ配信を実施。霧の中を進みながら、鍵や砂時計、鳩が飛び立つ謎めいたカットが時折浮かんでは消えるような映像が約2時間にわたって続いたが、最大同時接続数は20万を突破。MV公開後には「#lulu」がXのトレンド1位に浮上する盛り上がりを見せた。

デビュー10周年を迎えた昨年は、「アーティスト別セールス部門 デジタルランキング」1位（※3／オリコン調べ）、国内ストリーミング総再生回数100億回再生突破する（※4）など大躍進を遂げたMrs. GREEN APPLE。2026年1月1日からはバンドの新章となる“フェーズ3”をスタートさせているが、「lulu.」はその開幕を告げる1曲でもある。人気アニメのオープニングと、バンドとしての新たな始まり。ふたつの意味のスタートを体現した本作は、生きとし生けるものすべてを祝福するかのような清々しさで、聴く者の背中を押してくれる。

（文=渡部あきこ）