2026年4月3日から5日まで横浜を舞台に開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の、第2弾アーティスト10組と各会場の日割りが公開された。

新たに発表された出演アーティストは、新しい学校のリーダーズ、amazarashi、Awich、ORANGE RANGE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CHiCO with HoneyWorks、羊文学、優里、凛として時雨の10組。第1弾アーティストの13組とあわせ国内外からアーティストが集結する。

またKアリーナ横浜を会場とする『CENTRAL STAGE』と、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催される『Echoes Baa 2026』に出演する全23組のアーティストの日割りが発表となった。チケットは会場、各日ごとの販売となる。

なお同イベントのチケットは、本日1月20日正午よりオフィシャル先行受付が開始している。

（文＝リアルサウンド編集部）