株式会社タカノフルーツパーラーは2026年1月16日から2月28日まで、いちごのカットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを提供する「タカノフルーツティアラ～いちごの贈り物～」を開始した。料金は5,500円（税込）で、6歳から12歳は3,300円（税込）、6歳未満は無料。利用時間は120分で、コーヒーまたは紅茶（ホット・アイス）のおかわりが自由だ。

カットフルーツ食べ放題では、主催者によれば旬のいちごを何度でもおかわりでき、入荷次第で品種ごとの食べ比べも可能だという。アフタヌーンティーセットは1人1つ提供され、上段にいちごのシュークリーム、中段にチョコババロア・レアチーズサンドクッキー・苺ヨーグルト・アップルパイ、下段にチキンとブロッコリーのリングパン・赤キャベツと苺のサラダを含む。

予約時間は11時、11時15分、11時30分、13時30分、13時45分、14時、15時45分、17時30分、18時の9枠を用意する。予約はWeb経由のみで、1組最大10名まで対応する。5名以上の場合は4名ずつに分けて予約し、備考欄に同グループである旨を記載する必要がある。

平日15時以降の時間帯限定で、自家製マンゴーシャーベットのミニパフェを提供する。3月1日から3月31日には次回の「タカノフルーツティアラ 苺と柑橘～春、果実、香る～」を予定し、予約は2月1日11時から開始する。

概要 名称：タカノフルーツティアラ～いちごの贈り物～

料金：5,500円（税込）、6歳～12歳3,300円（税込）、6歳未満無料

期間：2026年1月16日（木）～2月28日（土）

利用時間：120分

いちごを存分に味わう体験

120分のいちご食べ放題とアフタヌーンティーがセットになったこのメニューでは、品種ごとの食べ比べが可能でいちご付きの方にはうってつけの内容だ。この時期ならではの美味しいいちごを存分に味わってみてはいかがだろうか。

