侍Jの元スコアラー・志田宗大氏が語る“フライボール革命”の注意点

中学生はスイングの際、バットが下から出過ぎないように注意した方がいい――。ライブリッツ株式会社が主催する「デジタル野球教室」が2025年12月21日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行われ、元ヤクルト外野手で侍ジャパンの元スコアラー・志田宗大氏（現中日ゲーム戦略アナリスト兼コーディネーター）がゲストコーチ（アナライザー）として参加。硬式野球クラブに所属する中学生30人に、さまざまな助言を送った。

元ヤクルト投手の久古健太郎氏とともに「データ活用講座」を担当した志田氏は、打撃でのスイングについて「上から打つのか、下から打つのか、結構論争がある」と言及。データの観点からは「数字的に見ると、結果的には水平よりも下からコンタクトした方がいい」と説明した。

フライを打ち上げる方がヒットの確率が上がるという“フライボール革命”はMLBで広がり、日本でも浸透しつつある。実際にデータの裏付けもあり、フライを打つためにアッパー気味のスイングをする選手が増えている。

ただ、志田氏は子どものアッパースイングの取り組みに危惧している点がある。「イメージしているスイングと実際のスイングで、感覚との乖離があります。普通に振っても、実はバットは下から出ています」。トップの位置から振り下ろしたつもりでも、インパクトの瞬間にはバットは下からの軌道を描いていることが多いという。

「より意識して『下から振らないといけない』と思うと、結構とんでもない角度でバットが出てしまうんです。自分の感覚と数字の乖離は確実にある。特に幼少期になるほど、その乖離は大きくなっていく実情があります。フライボール革命で、下から打ちましょうという論争がある中でも、バットが下から出過ぎないということを大事にした方がいい」

中学生が意識すべきはスイングスピードと打球速度

もう1つ、フライに関して意見がある。デジタル野球教室では、打者のスイングスピードや打球速度のほか、打球角度も測定。本塁打が出やすいのは13〜18度だと説明しつつ「中学生のカテゴリーでは、いくらいい角度で打球が上がっても、速度が低いと外野フライで終わりというのが分かっています」と分析結果を明かした。

「打球がどれくらい上がった方がいいのかを気にする選手もいると思うけど、中学生は速度を意識してやってほしい」。体もまだでき上がっていない時期。まずは中3で140キロ出れば優秀というスイングスピード、同じく110キロを超えると速いと評価される打球速度に目を向けてほしいと訴えた。

その上で、中学生で意識してほしいこととして「フィジカル」を挙げる。今は体が小さくても、急激に大きくなることがある成長期。「栄養、睡眠、トレーニングが大事。野球は、体の成長を待ちながら伸ばしていける『フィジカル待ち』ができるスポーツになりつつあります」と解説した。

「体を大きくする、強くする、除脂肪体重を増やしていく、マッチョになっていく。そうなるとスキルが上がって成績が上がっていきます」。そう強調し、「計測した数字が低いからといって悲観することなく取り組んでほしい。成長速度が上がることもある。逆に数字が上にある人も油断せずに頑張ってほしい」と力を込めた。

体が大きくなれば、自然とパワーがつき、スイングスピードも打球速度もさらに上がっていく。高校、大学、社会人と進んでいく中で体ができ上がり、その後に打球角度を意識すれば本塁打も増えるだろう。中学生はフライではなく、ライナー性の打球を心がけることがお勧めだ。（尾辻剛 / Go Otsuji）