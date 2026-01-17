1.飼い主さんを信頼している

猫は、非常に警戒心が強い動物です。野生時代に狩猟をしていたこともあり、背後などの死角からの攻撃は命取りになるため、本能的に背中を守ろうとします。そのため、お尻を向けて寝るのは「信頼」の証といえそうです。警戒する相手には、背中やお尻を見せることは一切ありません。

飼い主さんにお尻を向けて就寝できるということは、家の中が安心できる空間だと感じている証拠です。家の中に敵はいないと分かっているのでしょう。なんにせよ、猫と信頼関係を築けていることの証明といえます。

この行動は、猫が子供だったときの名残も影響しています。まだ敵と戦う力がない子猫は、母猫に自分の背後を守ってもらうのです。このことから、飼い主さんのことを母猫のように慕っているとも考えられます。

2.飼い主さんを守りたい

あまり知られていませんが、猫は自分の家族や仲間を守ろうとすることがあります。犬のように群れで狩猟をするわけではありませんが、信頼できる仲間とお互いの背中（死角）を守り合うようにして、身を寄せて眠る習性があります。飼い主さんの前に立つことで、飼い主さんを守っている気分になっているのかもしれません。

とはいえ、もともと家の中で飼われている猫は、野生の猫ほど警戒心が強いわけではありません。飼い主さんをガードするうちに、うっかり眠ってしまうこともあるでしょう。その結果、お尻を向けて寝てしまうこともあるようです。

また、テリトリー意識が関係している可能性もあります。飼い主さんを頼れる仲間だと認識しており、「後ろは任せた！」といっているのかもしれません。

3.飼い主さんに甘えたい

家事や仕事をしていたら、そばで愛猫が寝ていた…という経験はないでしょうか。そんなとき、猫がお尻を向けて寝ていたら、甘えたいサインかもしれません。

寝ている猫の顔をよく見てみましょう。熟睡しているように見えて、実は起きている可能性があります。飼い主さんが忙しいことは分かっているため、控えめに「なでてほしいな…」と催促しているのです。

これは、母猫と子猫の暮らしの中でも見られます。母猫は、子猫の後頭部やお尻を舐めて愛情表現することがあります。成猫になってからも、母猫が与えてくれた安心感を覚えているのかもしれませんね。

あまり主張しないタイプの猫は、お尻を向けることで飼い主さんに甘えることがあります。一旦作業をやめて、なでてあげるのがおすすめです。

4.その他の理由も…

予想もしないような理由で、お尻を向けて寝ている場合もあります。

例えば、飼い主さんにお尻のニオイを嗅がせようとしているというケースです。猫社会でも、お尻を嗅ぎ合って挨拶する場面は珍しくありません。挨拶のようなものですので、少し構ってあげるといいでしょう。

また、「飼い主さんのそばで寝たいけど、いつでも逃げられるようにしておきたい」と複雑な思いを抱いている場合もあります。まだ完全に心を許していない場合は、お尻を向けつつも、すぐに逃げられるよう少し距離を取っているのかもしれません。

その他、なんとなく横になったら飼い主さんにお尻を向けてしまった…というケースもあるようです。とくに深い意味はなく、結果的にそうなったという状態でしょう。

まとめ

猫がお尻を向けて寝るのは、ほとんどの場合において好意的な心理が隠されていることが分かりました。基本的に、お尻を向けることは猫にとって非常に無防備な状態です。このような状態で寝られるのは、飼い主さんとの絆が強い証拠といえるでしょう。

リラックスしている猫に対して、大きな声を出したり、イタズラを仕掛けることは絶対にやめてください。「裏切られた」と感じ、信頼関係が崩れる可能性があります。猫がお尻を向けて寝ているときは、温かい気持ちで見守ってあげてくださいね。