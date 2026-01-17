単純なのに差がつく「着ないニット」とは？アクセサリーより気張らない「可愛く飾れる」テクニック
「着る以外の選択肢」飾りとしても絵になるニット
見慣れた装いの可能性を広げる小物、あるいは小物的な効かせ役のニットにフォーカス。ラフな風合いで気張らずにおめかしを楽しめる。穏やかなムードを宿すやわらかな質感を頼りにした、冬を楽しみ尽くすスタイルヒント。
派手じゃないのに目にとまる「カラフルなニットを肩がけ」
肩にかけたニットカーディガン／UNFIL 白バルーンワンピース／SeaRoomlynn
体を包めるボリューミィなカーディガンをストールのように活用。単色よりもむしろ発色が和らぐマルチカラーで、奇をてらわずとも埋もれない個性を引き出せる。
ビッグシュシュが華奢な上下のバランサー
黒ニットシュシュ／POTETE ピンクシアータートルニットトップス／UNFIL グレーニットパンツ／TODAYFUL（Life’s 代官山店）
どんな髪色にも映える、ひらひらしたかぎ針編みのシュシュ。潔く大きなサイズで差のつく後ろ姿に。
スウェットにクラシカルなえりをデコレート
オフ白ニットフリルカラー／UNFIL ブルーデニムパンツ／イウエン マトフ（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店） グレースウェット／スタイリスト私物
フリルにインパクトがあるぶん、スウェットもオーバーサイズが最適。ニットのやわらかな質感にオフホワイトの色みがマッチして、甘さひかえめな遊び心に。
