





「着る以外の選択肢」飾りとしても絵になるニット

見慣れた装いの可能性を広げる小物、あるいは小物的な効かせ役のニットにフォーカス。ラフな風合いで気張らずにおめかしを楽しめる。穏やかなムードを宿すやわらかな質感を頼りにした、冬を楽しみ尽くすスタイルヒント。







派手じゃないのに目にとまる「カラフルなニットを肩がけ」

肩にかけたニットカーディガン／UNFIL 白バルーンワンピース／SeaRoomlynn

体を包めるボリューミィなカーディガンをストールのように活用。単色よりもむしろ発色が和らぐマルチカラーで、奇をてらわずとも埋もれない個性を引き出せる。







ビッグシュシュが華奢な上下のバランサー

黒ニットシュシュ／POTETE ピンクシアータートルニットトップス／UNFIL グレーニットパンツ／TODAYFUL（Life’s 代官山店）

どんな髪色にも映える、ひらひらしたかぎ針編みのシュシュ。潔く大きなサイズで差のつく後ろ姿に。







スウェットにクラシカルなえりをデコレート

オフ白ニットフリルカラー／UNFIL ブルーデニムパンツ／イウエン マトフ（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店） グレースウェット／スタイリスト私物



フリルにインパクトがあるぶん、スウェットもオーバーサイズが最適。ニットのやわらかな質感にオフホワイトの色みがマッチして、甘さひかえめな遊び心に。





（コーディネートのプライスなど詳細）

【全27点の一覧】≫単純なのに差がつく「着ないニット」とは？アクセサリーより気張らない「可愛く飾れる」テクニック