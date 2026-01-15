40Âå¤ÎÏ·¤±¸«¤¨¤Ï¤³¤ì¤Ç²ò·è¡ªÃæ´éÌÌÃ»½Ì¥Á¡¼¥¯¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
¥Á¡¼¥¯¤òÅÉ¤ë°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
¥Á¡¼¥¯¤òÅÉ¤ë°ÌÃÖ¤Î²¦Æ»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤ËËË¤¬1ÈÖ¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â40Âå¤«¤é¤Ï¾¯¤·Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤È°ã¤¤¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¾Ð¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥Á¡¼¥¯¥È¥Ã¥×¤È¡¢¿¿´é¤Î¾õÂÖ¤Î¥Á¡¼¥¯¥È¥Ã¥×¤Îº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥Á¡¼¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Á¡¼¥¯¤òÅÉ¤ë¤È¡¢¿¿´é¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Á¡¼¥¯¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬¤¿¤ë¤ó¤À°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
40Âå¤«¤é¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥Á¡¼¥¯¥È¥Ã¥×¤è¤ê¤â¾¯¤·¾å¤Ë¥Á¡¼¥¯¤ò¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¡¢Ï·¤±¸«¤¨²óÈò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Ï¹â¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥Á¡¼¥¯¤ò¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¤è¡£
40Âå¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥é¡¼
40Âå¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Î¥Á¡¼¥¯¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¼Â¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¡¼¥ó¤¬°Å¤á¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢È©¤Ë¤Î¤»¤¿¤È¤¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¸«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥Á¡¼¥¯¤òÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËËË¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢¤Î¤»¤¿²Õ½ê¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¡Ê²¼È¾´é¡Ë¤òËÄÄ¥¤µ¤»¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ËÃæ´éÌÌ¤¬Ä¹¤¯¤¿¤ë¤ó¤À°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ´éÌÌ¤òÃ»½Ì¤µ¤»¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Çò¤ß¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤êÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¤È¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÈ©¤Ç¤ÏÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢40Âå¤Ë¤Ï¡¢Çò¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥ß¥å¡¼¥È¥È¡¼¥ó¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Ãæ´éÌÌÃ»½Ì¥Á¡¼¥¯¤ÎÅÉ¤êÊý
¡¡¡¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ìÈÖ¹â¤¯¤Ê¤ë²Õ½ê¤è¤ê¾¯¤·¾å¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢´é¤ÎÆâÂ¦¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤³¤á¤«¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¡£
¢¡¡¥Á¡¼¥¯¤òÉÕ¤±Â¤µ¤º¤Ë¡¢¡¤Î¥Á¡¼¥¯¤òºÇ½é¤ËÃÖ¤¤¤¿²Õ½ê¤è¤ê¤â¾¯¤·¾å¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤³¤á¤«¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¡£
£¡¡Æ±¤¸¤¯¥Á¡¼¥¯¤òÂ¤µ¤º¡¢¡¤è¤ê¤â¾¯¤·²¼¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤³¤á¤«¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¡£
¡Ú»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥Ç¥å¥ª PK01¡¿¥¨¥¯¥·¥¢
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©40Âå¤ÎÏ·¤±¸«¤¨¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢Ãæ´éÌÌÃ»½Ì¥Á¡¼¥¯¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ´éÌÌ¤òÃ»¤¯¸«¤»¤ë¥Á¡¼¥¯¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª