¡¡¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾ÆÆù¥Á¥§ー¥óÅ¹¡Öµí³Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡ßµí³ÑREBOOT¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò1·î21Æü¤«¤é2·î23Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ö¡ÈSuperNova: REBOOT¡É¡×¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æー¥Þ¡ÖºÆµ¯Æ°¡×¤ËÂ§¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤ÎºÝ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÊÌ¤Î¥°¥Ã¥º¤ÇºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢2023Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡ßµí³ÑREBOOT¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¥¤¥áー¥¸
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥»¥ì¥¯¥ÈÀ¹¤ê
²Á³Ê¡§1,958±ß
¡¡¾ÆÆù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡È¤¹¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡¢30Æü´Ö½ÏÀ®¤Î»ÝÌ£¤È½À¤é¤«¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Öµí³Ñ¾å¥Ï¥é¥ß¡×¤È¡¢´Å¤¤»é¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆÚ¥«¥ë¥Ó¡×¡¢¤×¤ê¤Ã¤×¤ê¤Ê¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤Ü¤ó¤Á¤ê¡×¤Î3¼ï¤ò°ì»®¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¡£
¡¡ËÜ¥á¥Ë¥åー¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤òÅº¤¨¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢¨³ÆÅ¹·ÊÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥àー¥Óー¤äÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿´ü´Ö¡§1·î21Æü¤«¤é2·î23Æü±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¸ò´¹¤Ï2·î25Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Ç¡¢µí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëµí³Ñ¤ØÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢²ñ·×»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥ì¥¸¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢²ñ·×¶â³Û¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î2%Ê¬¤¬¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥»¥ì¥¯¥ÈÀ¹¤ê¡×°Ê³°¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹²ÄÇ½¡£
ÆÃÅµ¡Ê1¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡Ê20¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò´¹¡Ë
¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ö¡ÈSuperNova: REBOOT¡É¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü
ÆÃÅµ¡Ê2¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡Ê40¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò´¹¡Ë
¡¡À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¤Ëµí³Ñ¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢À±±Ó¤ß¥ª¥Õ²ñ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
ÆÃÅµ¡Ê3¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥àー¥Óー¡Ê80¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò´¹¡Ë
2023Ç¯¼Â»Ü¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯É÷¥àー¥Óー²½¤·¤Æ¡ÈºÆµ¯Æ°¡É
¢¢¡Öµí³Ñ¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤ò¾Ò²ð
¾å¥¿¥ó±ö
²Á³Ê¡§1,518±ß
¥µ¥ó¥Á¥å5Ëç
²Á³Ê¡§363±ß
µí³Ñ¥¢¥¤¥¹ ¥Ð¥Ë¥é
²Á³Ê¡§319±ß
µí³Ñ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
¡¡µí³Ñ¸ø¼°X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç³Æ10Ì¾¡¢¹ç·×20Ì¾¤ËÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤ä¡Öµí³Ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¿©»ö·ô¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
¡¦Âè1ÃÆ¡§¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¡ß10Ì¾¡§1·î21Æü～1·î27Æü
¡¦Âè2ÃÆ¡§¡Öµí³Ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¿©»ö·ô¡×10,000±ßÊ¬¡ß10Ì¾¡§2·î17Æü～2·î23Æü
