¡ÚÂ®Êó¡Û2ºÐÂ©»Ò¤òÀöÂõµ¡Æâ¤ËÊüÃÖ¤·ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤«¡¡31ºÐÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÉã¿Æ¤òÂáÊá¡¡°ñ¾ë¸©·Ù
µîÇ¯4·î¡¢°ñ¾ë¡¦¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢ÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤ËÆ¬¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¿2ºÐÃË»ù¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¡¢ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢31ºÐ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÉã¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÚ±º»Ô¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦»³¸ýÍµÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯4·î27Æü¡¢Åö»þ¡¢¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢ÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤ËÆ¬¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤Î°ª°á¤¯¤ó¡ÊÅö»þ2ºÐ¡Ë¤ò¤ª¤è¤½20Ê¬´Ö¡¢ÀöÂõµ¡Æâ¤ËÊüÃÖ¤·¡¢ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ä·¿¤ÎÀöÂõµ¡¤¬»Ò¤É¤âÉô²°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ª°á¤¯¤ó¤Ï¶öÁ³Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÊ¤È°ª°á¤¯¤ó¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Åö»þºÊ¤ÏÉÔºß¤Ç¤·¤¿¡£
ÀöÂõµ¡¤Ï½Ä·¿¤ª¤è¤½46¥ê¥Ã¥È¥ëÉý¤ª¤è¤½53¥»¥ó¥Á¡¢±ü¹Ô¤ª¤è¤½50¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤ª¤è¤½90¥»¥ó¥Á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ª°á¤¯¤ó¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
