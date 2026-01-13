メタルビルドの単独イベント「METAL BUILD EXPO」が3月27日より魂ネイションズストア東京で開催決定！
【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1）
BANDAI SPIRITSは、イベント「METAL BUILD EXPO」を3月27日より開催することを発表した。開催期間は7月6日まで。会場は「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」。
本イベントは、BANDAI SPIRITSの超合金の技術と、デザインアレンジが融合した完成品アクションフィギュアブランド「METAL BUILD（メタルビルド）」の単独イベントとなっており、開催記念商品として「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」などの販売が行なわれる予定となっている。
今回本イベントの概要が公開。展示内容などの詳細は不明となっているため、今後の続報に期待したい。
今、ここでしか味わえない頂点体験。- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) January 12, 2026
「METAL BUILD EXPO」2026年3月、開幕。
(C)創通・サンライズ