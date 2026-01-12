セルヴォーク新作コレクション誕生！kansaï yamamotoと響き合う美意識

セルヴォークから、心を揺さぶる特別なコレクションが登場します。2026年1月28日(水)に発売される「Celvoke×kansaï yamamotoコレクション」は、世界的デザイナー山本寛斎氏のスピリットと色彩美にインスパイアされた限定ライン。既成概念にとらわれない大胆さと、日本ならではの美意識が響き合い、内なる感性を解き放つような仕上がりに。美しさの定義は自分自身。そんなメッセージをそっと背中に添えてくれるコレクションです。

kansaï yamamotoの美意識を映すデザイン

本コレクションのパッケージは、kansaï yamamoto（カンサイ ヤマモト）が特に大切にしていた「赤」「白」「黒」の三色を基調に構成。

日本特有の美しさに通じる色彩と、ブランドのキーアートである女性の横顔、そして世界を魅了したアイコニックなデザインから着想したモチーフを採用しています。

艶やかで力強く、それでいて洗練された佇まいは、手に取るだけで感性を刺激してくれます。

彩りと質感で魅せる限定メイクアイテム

「セルヴォーク エクスプレッシヴ アイズ」は限定1種、価格は9,350円（税込）。

kansaï yamamotoが愛した「赤」を再解釈した9色パレットで、ベージュやブラウンを基調に、マット・サテン・グリッターと多彩な質感が重なり合います。

「セルヴォーク ディグニファイド リップス」は限定パッケージ2種、各3,520円（税込）。

かすかに素の唇を透かす質感で、「ホライゾン」「アイコニック」という異なるデザインの外箱とともに、モードな表情を演出します。

内側から美を支えるインナーケア

インナーケアには「セルヴォーク セルリュクス インナー リサージェンス リキッド 6本入り」が登場。限定パッケージで、30ｍL×6本、価格は14,040円（税込）です。

美肌効果や免疫サポートが期待されるシアル酸を豊富に含む「低熟発酵ツバメの巣-VP¹」を世界初配合²。ハーブや和漢植物、スーパーフルーツも組み合わせ、体の内側からしなやかな強さと美しさをサポートします。

*¹ アナツバメ巣発酵液、糖転移ヘスペリジン

*² アナツバメの巣を、低温領域でグルコシルヘスペリジンとの組み合わせで酵母により発酵させたキー成分(サッカロミセス/アナツバメ巣発酵液、グルコシルヘスペリジン、ニガヨモギ油、水またはコメヌカ油から選ばれる溶媒)の選択が世界初である。（先行技術調査による外部調査機関調べ、2024年9月）

自分らしい美と出会う特別な瞬間

セルヴォークとkansaï yamamotoが響き合わせた今回のコレクションは、メイクやインナーケアを超え、自分自身の感性と向き合うための提案。

色を纏い、内側から整えることで、まだ見ぬ自分に出会えるような高揚感をもたらします。

先行発売や予約日もあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。時を超える美意識とともに、今をしなやかに生きるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか♡