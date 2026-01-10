バレンタインチョコの経済効果は約1000億円!? 自分へのご褒美需要の高まりも要因か

毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「バレンタインチョコの経済効果」です。

バレンタインチョコの経済効果

Profile

宮本勝浩

みやもと・かつひろ 国際経済学、理論経済学、関西経済論、スポーツ経済学を専門とし、これまでに多数の学術論文を発表。著書に『プラス思考の経済効果』（清文社）など。

散財好美

さんざい・よしみ 31歳、フリーランス。5年交際中の彼と同棲中。貯めたい意思はありつつも、推し活とちょこちょこ散財する癖が抜けず、気づくと残高減。昨夏は推し活関連で韓国へ。

あらゆるデータを駆使して経済効果を算出

好美

よくニュースで耳にする「経済効果」ですが、先生はそれを算出するプロなんですよね？

宮本

私の専門は理論経済学で、企業や自治体から「この場所にこういう施設を作った場合、どれだけ人口が増え、いくらの経済効果が生まれるのか、また税収はどれくらい増えるのか知りたい」と依頼され、それを分析するのが仕事です。大学で授業をする際に、できるだけ学生に数学に興味を持ってもらおうと、最初は地元である関西の経済分析を授業で取り入れていたんですね。

好美

なるほど。

宮本

そんな折、2003年に阪神タイガースが18年ぶりにセ・リーグで優勝しまして。その経済効果の推定値を約1481.3億円と発表したところ、ニュースで大きく取り上げられ、全国的に注目を集めるようになりました。

好美

そもそも経済効果って、何を指す数字なのでしょうか？

宮本

経済効果というのは、イベントや事件など、ある出来事が起こった際に、どれだけお金が動いたかを示す数字です。皆さん、よく勘違いされますが、利益はその中の一部。経済効果＝いくら儲かったか、ではないんです。

好美

知らなかった！

宮本

もちろん、誰もが認知しているイベントや現象ほど、動いたお金も多くなるので、利益も大きいでしょう。

好美

算出する際には、どんなデータが必要に？

宮本

たとえば昨年11月に発表した「2025年プレーオフ後のドジャースの日本人3選手（大谷、山本、佐々木）の経済効果」であれば、ドジャースファンの消費支出額、放映権収入やスポンサー契約金の増加分、グッズの売上額の他、いろんな数字を集めて算出しました。正しい数字をどれだけ集められるかが、経済効果算出には非常に重要になります。

好美

恵方巻きとバレンタインデーはもうすぐ！ 先生はどちらの経済効果も発表されていますね。

宮本

バレンタインデーというイベントは1970年代に流行し始めて、チョコの経済効果は新型コロナ流行前の2018年に約1229億7744万円とそのピークを迎えました。昨年の段階では、やや回復傾向が見られましたが、最近は約1000億円前後で推移しています。

好美

それでも1000億円！ そう聞くと、なんだか日本はまだまだ元気だと少しは思えますね！

宮本

私も皆さんが少しでもポジティブな気持ちになれるような、そんな経済効果をこれからも発表していきたいですね。

バレンタインチョコの経済効果の推移

経済効果減少の要因はコロナ以外にも!? 2021年に約972億1296万円まで落ち込むも、ここ最近は約1000億円前後で推移。減少の原因は、義理チョコ文化の縮小やカカオ価格の高騰による単価上昇、ギフトの多様化などが考えられる。ただ、それでも高水準を維持しているのは、根付いた文化であり、“自分へのご褒美”需要の高まりなども要因。

宮本先生がこれまでに発表した経済効果

【2024年恵方巻きの経済効果】約703億520万円

大阪の花柳界などで行われていた風習が、今では節分の風物詩に。恵方巻きはチョコに比べると日持ちせず、ギフト需要が少ないぶん、経済効果はバレンタインチョコより低い。食品ロスの問題もあり、2024年の廃棄される恵方巻きの金額は約13億380万円に上ると算出された。

【2025年プレーオフ後のドジャースの日本人3選手の経済効果（大谷、山本、佐々木）】約1328億6966万円

野球史に残る熱戦となった2025年のワールドシリーズ。ドジャースの連覇で幕を閉じたが、同じく阪神タイガースが優勝した2025年の1シーズンでの経済効果は全国で約1084億4513万円。つまり、これを上回る経済効果を日本人3選手がたった1か月（！）でもたらしたということ。

※宮本勝浩関西大学名誉教授による試算