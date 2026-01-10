琉球風水志シウマさんが伝授。間取り図でチェックする、運気アップにつながる部屋とは？
琉球風水志シウマさんが教える開運術。「引越」は最強の開運アクションと言っても過言ではない！
海に囲まれた琉球ならではの風土にあわせて発展した「琉球風水」。気持ちの安定や心地よさ、身と家を守ることを重視するので、考え方がゆるやかで生活に取り入れやすいのが特徴です。
テレビや雑誌で大人気の琉球風水志シウマさんが、家や数字にまつわる開運術を伝授。自分にあった方法を取り入れて、上手に運気アップを目指してみてください！
■家選びの際に気をつけたい“はり&かけ”とグレード
風水では、きれいな四角形になっている家が理想ですが、そのような家に住んでいる方は少ないと思います。一辺の長さの3分の1以下の長さで出っ張っている部分は「はり（張り）」といい、その方位の持つエネルギーを強める大吉相です。
「はり」が小さい家の場合、中心点を求める際は、はりをとった四角形の四隅から線を引いてください。
逆に、一辺の長さの3分の2以内で凹んでいる部分は「かけ（欠け）」といい、その方位のエネルギーを弱めてしまう凶相になります。
「かけ」はできればない方がベター。図のように、真ん中が「かけ」になっている家は大凶相となるので避けて。
これから家選びをするなら、「かけ」が大きい家は避けた方が無難です。なお、鬼門である北東と、その反対側に当たる裏鬼門の南西は「はり」も「かけ」も凶相となるので、選ばないように気をつけましょう。
また、今よりも大きい家（間取り）を選ぶ、というのも運気アップにつながります。逆に、今よりも家のグレードが下がると、「容れ物」が小さくなるため、運気はどうしても下がります。ただし、小さくなるとしても、家賃が上がったり、高級感があったりと、よりグレードが上がる家や部屋になる場合なら問題ありません。
次に住む家や部屋を選ぶ際は、このことを覚えておいて、参考にすると開運につながります。
■方位のエネルギーと司る運気を活用
方位ごとにエネルギーや司る運気が異なるので、目的に合わせてその方位をきれいに整え、長く過ごして。
北：エネルギーが入ってくる方位で、かつ基本に返る、整えるというエネルギーを持ちます。愛情運や交際運、子宝運や健康運、勉強運や財運（とくに知的財産運）に作用します。
北東：鬼門に当たり、制御不能な強いエネルギーを持ち、大きな変化をもたらします。健康運、相続運に作用します。
東：アクティブなエネルギーに満ち、新しいことを始めるのにぴったり。飛躍やアンチエイジングも期待できます。発展運や成功運に作用し、鏡を東向きに置くと仕事運に好影響が。
東南：幸運をもたらすエネルギーを持ち、対人運や人気運、信用運や恋愛運、美容運に作用するので、良縁に恵まれやすくなるはず。空気清浄機を置けばますます運気がアップ！
南：華やかでパワフルなエネルギーを持ち、美容運や出世運、名誉運や勝負運に作用します。
南西：裏鬼門に当たり、やはりエネルギーが強いため、小さいながらも変化が起こりやすいでしょう。一方で家庭運や子宝運、成長運に作用するので、家族円満に過ごせます。
西：穏やかなエネルギーを持つので、娯楽や趣味などに集中でき、商売運や金運、社交運に作用します。
北西：家全体の運気を司るエネルギーを持ち、出世運や安定運、財運や家庭運などに作用します。
著＝琉球風水志シウマ／『琉球風水志シウマの開運“福”部屋マニュアル』