コートをダメにする習慣「知らないうちに傷むから」 プロたちがやらないこと





身につけたい「コートが長持ちする」習慣



まずは基礎的なケアをご紹介。特殊なケアアイテムを使わずとも、日ごろからの簡単な心がけで、じゅうぶんコートのためになるお手入れを今日から早速とり入れて。

いちばん外側に身につけるアイテムだからこそ、キレイを保ちたいコート。洋服ケアのプロやファッション関係者から得た知識をもとに、コートが長持ちするお手入れ方法をおさらい。（※商品クレジットのないものはすべて本人私物です）







ふつうのハンガーにかけない

ハンガーのサイズを見直す。肩まわりの型くずれを防止するために、太さ重視で選んだMAWAハンガーを愛用。とくに重量のあるウールのロングコートは注意が必要。この機会に一度、自宅で使っているハンガーの厚みを確認してみて（梅田恵理さん・ライター）







ポケットに重いものは入れない



スマートフォンやキーケースなど重みがあるものは、アウターのポケットには入れずバッグの中へしまう習慣をつけましょう。ポケット口付近がたるんできたり、生地がよれて型くずれしたりと悪影響だらけ（永井良房さん・アピッシュ）







ボタンを開けたままにしない



ボタンを閉めてから保管。着用時間よりもクローゼットの中で眠っている時間のほうが長いので、正しい形のまま保管することが大切。バランスがくずれたまま数時間放置してしまうと形が歪んでしまうことも。ファスナーも同様です（谷村一美さん・白洋舎）







避けた方がいい「コートをダメにしていること」

