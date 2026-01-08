◆バレーボール・全日本高校選手権 鎮西0―2東山（8日、東京体育館）

春高バレーの男子準々決勝で、優勝候補の鎮西（熊本）が昨秋の国民スポーツ大会準優勝の東山（京都）に0―2（21―25、27―29）で敗れた。全国総体と国民スポーツ大会に続く、同校では初となる高校3冠の偉業に挑んだがならなかった。

一進一退の攻防が続いた第1セット（S）は一ノ瀬漣（2年）と岩下将大（3年）を中心に攻めたが、相手の効果的なバックアタックなどにも苦しみ先行を許した。

第2Sはリズムを取り戻して序盤から優位に進めた。高いブロックも要所で決まった。ほか、主将でセッターの福田空（3年）が巧みに強力なアタッカー陣をリードした。ところが追い上げを受けてもつれこみ、最後に突き放された。

鎮西では2024年パリ五輪日本代表の宮浦健人らを育てた畑野久雄監督が昨年11月24日に急逝。1974年から鎮西高を率い、全国総体は昨夏を含めて5度、全日本高校選手権でも3度の優勝に導いた名将との突然の別れだった。コーチを務めていた宮迫竜司氏が後任に。畑野さんへの思いを胸に刻んで挑む大会でもある。

初戦の2回戦では愛工大名電（愛知）から2―1フルセットの末に勝利。8日にあった土浦日大（茨城）との3回戦は2―0でストレート勝ちしていた。