³ÑÅÄÍµµ£¤Î¥·¡¼¥ÈÇíÃ¥¤ÏÉ¬Á³¤«¡¡Ì¾¼ê¥Ú¥ì¥¹¤¬·ãÇò¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¡È°Û¾ï¡É¤ÊÆâ¾ð¡ÖÂ®¤¹¤®¤Æ¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢µÕ¤ËÃÙ¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×

¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÂ¾¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÉô»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥Ú¥ì¥¹(C)Getty Images
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î°Û¾ï¤Ê¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼
¡¡ÈôÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Î¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤Î¡ÈÇÛÃÖÅ¾´¹¡É¤Ï¡¢»ÕÁö¤ÎÎóÅç¤ËÌµÇ°¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡¡³«Ëë3ÀïÌÜ¤ÎÆüËÜGP¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¡¢¡Ö°ÎºÍ¡×¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿25ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«33¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼óÇ¾¿Ø¤ÎËþÂ¤Î¤¤¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¤ª¤í¤«¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥È¤âÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï´í¸±¤À¤Ã¤¿!? ¥Î¥ê¥¹¤¬¡Ö¶²¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹¶ËÉ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢³ÑÅÄ¤¬F1¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÁÇÍÜ¤À¤±¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¾Ú¸À¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤À¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤Îµ¯¶È²È¥ª¥½¡¦¥È¥é¥Ð»á¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿35ºÐ¤ÎÌ¾¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤òÀäÂÐ¼´¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢F1³¦¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¤â²á¹ó¤Ê»Å»ö¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡È¶ìÇº¡É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼¡Âè¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Í¡£¡Ø¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡Ê¹¹ð»£±Æ¡Ë¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤«¡Ø½¸ÃæÎÏ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÍýÍ³¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬Â®¤¹¤®¤Æ¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢µÕ¤ËÃÙ¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÂ®¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶õµ¤¤ÏÄ¥¤êµÍ¤á¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÃÙ¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸µ¶§¤À¡Ù¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¡£¤â¤¦²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÀµ²ò¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤³¤«¤éºÇÂç¸Â¤ò°ú¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÀµ²ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£²¾¤Ë³ÑÅÄ¤âÆ±¤¸´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¶ìÇº¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍ¥½¨¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¡È¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ°é¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥·¥ó¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂ®300km°Ê¾å¤ÇÁö¤ë¤Î¤ÏÃÏ¹ö¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬Ì£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤À¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¥Ú¥ì¥¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡Ê¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼Á°ÂåÉ½¡Ë¤ËÊÌ¤ìºÝ¤Ë¿Ö¤¤¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¤â¤·¤â¡¢¥ê¥¢¥à¡Ê¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ë¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡©¡×¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÈà¤Ï¡Ø¥æ¥¦¥¡Ê³ÑÅÄÍµµ£¡Ë¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¤µ¤é¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡© ºÇ¸å¤Ï¸õÊä¼ÔÁ´°÷¤ò»È¤¤ÄÙ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¤È³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤¿¤éÈà¤Ï¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ó¤À¡£Í¥½¨¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¡È¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ°é¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥á¤Ê¤é¼¡¡¢¤Þ¤¿¼¡¤È¡¢¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡Ù
¡¡Åö»þ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡Ö¡ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¡ËÈòÍë¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ú¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢Èá¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º²¤Î¤è¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤À¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ì¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë»Ä¤ë³ÑÅÄ¡£¤½¤Î¿´¶¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
