犬が赤ちゃんに優しいのはなぜ？

犬が赤ちゃんに対して優しく接する背景には、犬ならではの判断基準があります。それは本能だけでなく、日々の暮らしの中で得た情報によるものです。では犬は、どのような点から赤ちゃんを特別な存在として受け止めているのでしょうか。

群れ（家族）の一員だから

犬は群れで生きる動物で、同じ空間で生活を共にする存在を仲間として受け入れる習性があります。家庭という環境では、犬にとって飼い主さんとその家族が群れの一員になります。

赤ちゃんは飼い主さんと常に一緒に過ごし、世話を受けながら守られている存在です。犬はその様子を日常の中で観察し、群れの中に新しい仲間が加わったと理解していきます。そして、赤ちゃんは排除すべき対象ではなく、同じ群れに属する存在として認識され、その延長として優しく接する行動につながっていきます。

自分よりも小さい存在だから

犬は体格や力の差を瞬時に認識し、それに応じて接し方を調整していると考えられます。そのため、自分より小さな赤ちゃんには自然と力を加減する傾向があります。

例えば、飛びつくなどの荒い動きを控え、そばで落ち着いて過ごす姿が見られるでしょう。また、赤ちゃんに対して距離を保ちながら触れるタイミングや力の強さも無意識に調整しているようです。

こうした行動のひとつひとつが、飼い主さんから見ると赤ちゃんに対する「優しさ」として映ります。

飼い主さんに褒められたくて

犬が赤ちゃんに優しく接する理由のひとつは、飼い主さんに褒められたい気持ちがあるためです。犬は飼い主さんの様子をよく観察し、自分の行動がどのように受け止められるかを学びます。赤ちゃんに優しく接したときに穏やかに褒められると、その行動は「良いこと」として記憶に残ります。

逆に、興奮して飛びついたり騒いだりすると注意されることが多いでしょう。すると、犬は次第に落ち着いた行動をするようになります。

つまり、赤ちゃんに配慮した優しい行動は、学習の結果でもあるのです。

飼い主さんが大切にしているのを見て

犬が赤ちゃんに優しく接する理由のひとつは、飼い主さんの行動を見て学ぶことにあります。犬は家庭内で飼い主さんの行動を観察し、特に大切にしている対象には特別な配慮を示すことがあります。

例えば、赤ちゃんを抱き上げたり、優しい声で接したりする様子を日常的に見ているうちに、犬も同じような態度を取るようになるのです。また、飼い主さんが赤ちゃんに穏やかに接する場面を繰り返し見ることで、過剰な行動を控えるようになります。

こうした観察と学習の積み重ねが、赤ちゃんへの優しい行動として現れるのです。

犬と赤ちゃんに仲良くしてもらうには？

犬と赤ちゃんが仲良く過ごすためには、まず互いの安全と距離感を守ることが重要です。犬が赤ちゃんに興味を示したときに触れ合わせるようにしましょう。

ただし、すべての犬が赤ちゃんに友好的とは限りません。犬によっては嫉妬心を抱くこともあり、赤ちゃんに慣れるまで時間がかかる場合もあります。愛犬の様子を見ながら、少しずつ触れ合わせるようにしてくださいね。

また、赤ちゃんにも犬との正しい接し方を教えていくことが大切です。飼い主さんは見守る役割に徹し、犬と赤ちゃんの関わりを観察しながら調整してください。

まとめ

犬と赤ちゃんが安全に、穏やかに過ごせる環境を作るためには、飼い主さんの観察力と配慮が欠かせません。犬の様子をよく見て、無理に触れ合わせたり、過剰に干渉したりせず、少しずつ関わりを持たせることが大切です。

また、犬が赤ちゃんに優しくできるかどうかは、飼い主さんの接し方や日常の関わり方にも影響されます。愛犬のペースを大切にしつつ、少しずつ受け入れてもらえるようにしましょう。