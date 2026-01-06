国際卓球連盟（ITTF）は5日、2026年第2週の世界ランキングを発表した。



■トップ20に日本勢3選手がランクイン

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位、18歳・松島輝空（木下グループ）が8位と2選手がトップ10をキープ。

続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は19位、宇田幸矢（協和キリン）は25位、篠塚大登（愛知工業大）は28位と、計5選手がトップ30に入った。

さらに田中佑汰（金沢ポート）が36位、茺田一輝（早稲田大）が53位、吉山僚一（日本大）が62位、及川瑞基（岡山リベッツ）が64位にランクイン。

吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は71位、吉村真晴（SCOグループ）は87位、坂井雄飛（愛知工業大）は96位をキープし、日本男子勢は計12選手がトップ100を維持した。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年1月5日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

19位（-）：戸上隼輔

25位（-）：宇田幸矢

28位（-）：篠塚大登

36位（-）：田中佑汰

53位（-）：茺田一輝

62位（-）：吉山僚一

64位（-）：及川瑞基

71位（-）：吉村和弘

87位（-）：吉村真晴

96位（-）：坂井雄飛