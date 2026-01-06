張本智和が4位、18歳・松島輝空が8位、戸上隼輔が19位 上位100位は変動なし｜卓球男子世界ランキング（2026年第2週）
国際卓球連盟（ITTF）は5日、2026年第2週の世界ランキングを発表した。
■トップ20に日本勢3選手がランクイン
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位、18歳・松島輝空（木下グループ）が8位と2選手がトップ10をキープ。
続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は19位、宇田幸矢（協和キリン）は25位、篠塚大登（愛知工業大）は28位と、計5選手がトップ30に入った。
さらに田中佑汰（金沢ポート）が36位、茺田一輝（早稲田大）が53位、吉山僚一（日本大）が62位、及川瑞基（岡山リベッツ）が64位にランクイン。
吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は71位、吉村真晴（SCOグループ）は87位、坂井雄飛（愛知工業大）は96位をキープし、日本男子勢は計12選手がトップ100を維持した。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年1月5日更新）
■トップ100以内の男子日本選手ランキング
4位 （-）：張本智和
8位 （-）：松島輝空
19位（-）：戸上隼輔
25位（-）：宇田幸矢
28位（-）：篠塚大登
36位（-）：田中佑汰
53位（-）：茺田一輝
62位（-）：吉山僚一
64位（-）：及川瑞基
71位（-）：吉村和弘
87位（-）：吉村真晴
96位（-）：坂井雄飛