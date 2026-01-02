Snow Man、超豪華俳優陣と“それスノフレンドパーク”で対決！反響の大きかった「未成年の主張」ベスト10も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『それSnow Manにやらせて下さい』の新春スペシャルが、1月2日17時から放送される。

■超豪華俳優陣と3チーム対抗戦

今回は、“それスノフレンドパーク”第5弾を放送。1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活。“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに4回放送し、大きな反響を呼んだ。

第5弾となる今回は、主演を務める鈴木亮平の他、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）からなる日曜劇場『リブート』チーム、主演の山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠からなるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームが参戦し、Snow Manと三つ巴対決。支配人は深澤辰哉が、副支配人は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。

巨大な壁にジャンプして貼り付く“ウォールクラッシュ”では、今回もスペシャルバージョンの壁が立ちはだかる。過去に通常バージョンではクリアしている目黒は、今回スペシャルバージョンでのクリアなるか!? 第二弾で挑戦した際、華麗なジャンプを見せるも10ポイントしか獲得できなかった佐久間も挑戦する。

バイクでそばを運ぶ伝説の人気アトラクション「デリソバ」。『リブート』チームからは鈴木亮平・黒木メイサが挑戦。黒木メイサが華麗なドライブテクニックを披露する。

ザウルスの口から流れてくる光を止める“フラッシュザウルス”。『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームの山田裕貴は、目にも止まらぬ速さの“超高速”に挑戦!? ポンプ役の中島健人も声援を送る。

そして名物アトラクション“ハイパーホッケー”には、今回も謎の強敵覆面コンビが緊急参戦。激闘を繰り広げる覆面コンビの正体とは!? 鈴木亮平＆伊藤英明が最強タッグを組み戦う様子は圧巻。他にも伝説のアトラクションが続々登場する。

さらに今回は新春SPということで、優勝したチームだけが挑戦できる「ビッグチャレンジ」の商品として、14年ぶりに「車」が登場。他にも、超豪華商品が多数用意されたビッグチャレンジに挑戦することができるのは、いったいどのチームなのか!?

Snow Manからの“お年玉”として、視聴者に総額100万円のクオカードが当たるプレゼントキャンペーンを実施。放送を観ていれば誰でも応募できる。

■「未成年の主張」ランキングも大発表

V6の伝説的人気番組『学校へ行こう！』の名物企画「未成年の主張」をそれスノが引き継いでから、反響の大きかった主張ベスト10を発表。

(C)TBS

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

01/02（金）17:00～21:15

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/