¡Ö¥¹¥Èー¥Ö¡×¤È¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¡×¡¢Åß¤Ë10»þ´Ö¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬ÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¤¡©
¥¹¥Èー¥Ö¤È¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ÈÆÃÄ§
ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤äÆÃÄ§¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÄê±¿Å¾¤ËÆþ¤ë¤È300～500WÄøÅÙ¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢6¾öÍÑ¤Ç400～500WÄøÅÙ¡¢10¾öÍÑ¤Ç800～900WÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¤Ï¤¹¤°¤ËÃÈ¤Þ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â¸µ¤Ê¤É¤òÁÇÁá¤¯²¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ï¤Ë¹â¤á¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ï¥í¥²¥ó¥¿¥¤¥×¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï400～1200WÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÌý¥¹¥Èー¥Ö¡ÊÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¡Ë¤ÏÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂ®ÃÈÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÉô²°Á´ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬ÅôÌýÂå¤¬È¯À¸¤·¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë0.06～0.25¥ê¥Ã¥È¥ëÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤ä²¹¤á¤¿¤¤ÈÏ°Ï¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Åß¤Ë10»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¡©
¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥¹¥Èー¥Ö¤ò1Æü10»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¡§Ìó120～370±ß
¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¡Ê10¾öÍÑ¡Ë¡§Ìó250～300±ß
¡¦ÀÐÌý¥¹¥Èー¥Ö¡§Ìó3～7±ß¡ÊÅôÌýÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÌó70～420±ß¡Ë
ÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤äµ¡¼ï¤ÎÀÇ½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¤¬¤â¤Ã¤È¤â¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åß¤Î3¥ö·î´Ö¤Ç¿ôÀé±ß～1Ëü±ß¶á¤¤º¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÀÇ½¤äÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÃÈË¼¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë´ï¶ñ¤Î»È¤¤Êý
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÃæ¿´¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯ÅÅµ¤Âå¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃÈ¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë»È¤¤Êý¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆÃ¤Ë´¨¤¤Æü¤Ë¤ÏÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¤ÎÂ®ÃÈÀ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¡¢¼¼²¹¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¤Ï¡¢É÷Ï¤¾ì¤ÎÃ¦°á½ê¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃ»»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Î³°½Ð¤Ç¤³¤Þ¤á¤ËÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼¼²¹¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤ÄÊý¤¬¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÈË¼´ï¶ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀáÌóÊýË¡¤òÇÄ°®¤·¡¢ÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
1Æü10»þ´Ö¤ÎÃÈË¼»ÈÍÑ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¤è¤ê¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÊý¤¬ÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÌý¥¹¥Èー¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅôÌý¤Î¹ØÆþ¤äÊäµë¤Î¼ê´Ö¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ë´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤Åß¤Ë¤ÏÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Áá¤¯¡¢Â¸µ¤ò¤¹¤°¤ËÃÈ¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÍøÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤µ¤ß¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ïµ¯Æ°»þ¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤³¤½Âç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢±¿Å¾¤¬°ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¸úÎ¨¤è¤¯Éô²°Á´ÂÎ¤òÃÈ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤µ¤È¸÷Ç®Èñ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢³ÆÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£ÍÑÅÓ¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÃÈË¼ÊýË¡¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
