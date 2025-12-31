¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼Ú¤ê´¹¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿Ç¯¼ý1,100Ëü±ß¡¦45ºÐ²ñ¼Ò°÷¡¢2025Ç¯¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ç¡Ö1,200Ëü±ß¡×¤ò¼º¤Ã¤¿Ã×Ì¿Åª¤Ê¸í»»
2025Ç¯¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤Ê¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¤Ï¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Ø¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¡×¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÆ°¸þ¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÁá¤¯Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤äÇùÁ³¤È¤·¤¿¶²ÉÝ¿´¤À¤±¤Ç·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤ÏÁá·×¡£¤½¤Î¡Ö°Â¿´¡×¤òµá¤á¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²È·×¤ËÂç¤¤ÊÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°Â¿´¡×¤òÇã¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿
ÅÔÆâ¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëº´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ø¶âÍø¾å¾º¤ÇÊÖºÑ³Û¤¬·ãÁý¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Î½¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤Ç¤â¡Ø¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦¸ÇÄê¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¯¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÊÑÆ°¶âÍø¤Î¤Þ¤Þ¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¾ÍèÇË»º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï10Ç¯Á°¡¢35ºÐ¤ÇÅÔÆâ¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë6,000Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¡£Åö»þ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï800Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1,100Ëü±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤ÏÌó4,500Ëü±ß¡£ÊÑÆ°¶âÍø0.5¡ó¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÖºÑ¤Ï½çÄ´¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤ò¼õ¤±¡¢Èà¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¶âÍø¤Ï3¡ó¡¢4¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Â¿¾¯Áý¤¨¤Æ¤â¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¶âÍø¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡£¡Ø°Â¿´ÎÁ¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Ø¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÑÆ°0.5¡ó¤«¤é¡¢Á´´ü´Ö¸ÇÄê2.0¡ó¤Î¥í¡¼¥ó¤Ø¼Ú¤ê´¹¤¨¤ò¼Â¹Ô¡£¿³ºº¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÄÌ¤ê¡¢·ÀÌó¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇËí¤ò¹â¤¯¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ÂÅÈ¤Ï°ì½Ö¤ÇÀäË¾¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ú¤ê´¹¤¨¤«¤é¿ô½µ´Ö¸å¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢»ö¸åÊó¹ð¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê´¹¤¨¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Í§¿Í¤Î´é¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº´Æ£¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø°Â¿´¡Ù¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ï·¸å»ñ¶â¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡×
Í§¿Í¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÃÆ¤½Ð¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤ÎÊÖºÑ´ü´Ö¤Ï25Ç¯¡£¤â¤·ÊÑÆ°¶âÍø¡Ê0.5¡ó¡Á¾å¾º¤·¤Æ¤âÊ¿¶Ñ1.0¡óÄøÅÙ¤È²¾Äê¡Ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢ÁíÊÖºÑ³Û¤ÏÌó4,800Ëü±ß¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó·ÀÌó¤·¤¿¸ÇÄê¶âÍø¡Ê2.0¡ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁíÊÖºÑ³Û¤ÏÌó5,900Ëü±ß¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ú¤ê´¹¤¨¤ËÈ¼¤¦»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤äÅÐµÈñÍÑ¤ÇÌó100Ëü±ß¤¬¸½¶â¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¹³Û¡¢¼Â¤ËÌó1,200Ëü±ß¡£
¡Öº£¸å¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤¬¤è¤Û¤É¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç3¡ó¡¢4¡ó¤ÈË½Æ¤·Â³¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤Îº¹¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£º´Æ£¤Ï¡¢È¯À¸³ÎÎ¨¤ÎÄã¤¤¡ØËü¤¬°ì¡Ù¤Ë¶±¤¨¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿1,200Ëü±ß¤ò¡¢¤ß¤¹¤ß¤¹¶ä¹Ô¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¡×
1,200Ëü±ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ëÂà¿¦¶â¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÂç³ØÈñÍÑ¤ä¡¢É×ÉØ¤ÎÏ·¸å¤Î¤æ¤È¤ê»ñ¶â¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Âç¶â¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¼Ú¤ê´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸µ¤ÎÄã¶âÍø¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢»ÅÁÈ¤ß¤â·×»»¤â¤»¤ºÊ·°Ïµ¤¤ÇÆ°¤¯¡£¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¯¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢¼Ú¤ê´¹¤¨¤Ç¡Ö¥«¥â¡×¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËÉ±Òºö
¶áÇ¯¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿´Íý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¡¿LIFULL HOME¡ÇS¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ø½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ê2025Ç¯7·î¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºßÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¹ØÆþ¼Ô¤ÇÌó64.1¡ó¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤Ç¤â56.0¡ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤¬Á°²óÄ´ºº¤«¤éÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¿ô»ú¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¤¬¹çÍýÅª¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÉÔ°Â¤Ï³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤¬ÉÔ°Â¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢È½ÃÇ´ð½à¤Ï¡Ö¹çÍýÀ¡×¤«¤é¡Ö°Â¿´´¶¡×¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë·¹¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡È°Â¿´¡É¤¬¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£
Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤È¤Ï¡ÈÊÝ¸±¾¦ÉÊ¡É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¾Íè¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¶ä¹Ô¤¬°ú¤¼õ¤±¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¾å¾è¤»¤·¤¿¶âÍø¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¡ÖºÇ°¤ÎÌ¤Íè¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ»¼º¡×¤ò¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ê¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸í²ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤½¤Î¤â¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¿Í¡¢ÊÖºÑÍ¾ÎÏ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶âÍøÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤Ï¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶²ÉÝ¤Ë¤è¤ë»×¹ÍÄä»ß¤³¤½¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶âÍø¤¬²¿¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤Ï¤¤¤¯¤éÁý¤¨¡¢²È·×¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¿ôÃÍ¤Ç¸«¤¨¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¡¿LIFULL HOME¡ÇS¡Ø½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ê2025Ç¯7·î¡Ë¡Ù