¸µ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡¦¾¾ÈøÍÛ²ð»á¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡ÙÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ç¡¡¸½ºß¤ÏÆáÇÆºß½»
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¤Î¾¾ÈøÍÛ²ð»á¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡Ù¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾¾ÈøÍÛ²ð¼«¤é¤¬ºîÀ®¤·¤¿OMATSURI¤Î¥í¥´
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ø±¿Æ°¿À·Ð°¤¤·Ý¿Í¡Ù¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡È¥É¥ä²¦¡É¸åÆ£µ±´ð¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Ë¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢¡È¥¬¥ÁÃæ¤Î¥¬¥Á¡ÉËËÜÌÀÄ¹¡ÊÅìµþ03¡Ë¡¢¾¾ÈøÍÛ²ð»á¡Ê¸µ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡Ë¡¢¡ÈÆ«·Ý²È¡ÉÀ¾ÅÄ¹¬¼£¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë¡¢ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¡¢¥¬¥¯¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë¡¢ÅÄ½ê¿Î¡Ê¥é¥¤¥¹¡Ë¡¢»°ÅçÃ£Ìð¡Ê¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤º¡Ë¡¢¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡Ê¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡¢¼ò°æµ®»Î¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Ò¥¶¿À¡ÉÂ¼¾å·ò»Ö¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡Ë¤é¾ïÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼14¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¶¥µ»¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡4Ç¯Á°¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾Èø»á¤À¤¬¡Ö¤³¤Î´ë²è¤«¤é¤À¤±°úÂà¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¸½ºß¤ÏÆáÇÆºß½»¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤¤2Æü¤Þ¤Ç¤ËÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç11·î22Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Èø»á¤Ï1999Ç¯¤Ë¡¢²ÃÆ£Êâ¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¤ò·ëÀ®¡£2021Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¤··ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
