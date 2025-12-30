¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê²»³Ú¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×3Áª¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²»³Ú¤¬Ä°¤±¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¥¢¥Ê¥í¥°¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²»¤È¸þ¤­¤¢¤¦¤Û¤É¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤Ç¤æ¤ë¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²»³Ú¹¥¤­¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÅìµþ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¥Ä¥¦¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£

¥á¥í¥¦¤Ê¤·¤ã¤ì¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¥­¡¼¥ï¡¼¥É­¢

#¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯

¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ°¤±¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â°­¤¯¤Ê¤¤♡

¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤­¤¢¤¦ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë²»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Á¤¢¤ë²»³Ú¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë¡¢¿»¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡©

Check! waltz

Ìó5,000ËÜ¤òÊú¤¨¤ë¡¢À¤³¦¿ñ°ì¤Î¥«¥»¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹

¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â­¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¥¢¥Ê¥í¥°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀ»ÃÏ¡£¿·Éè¤«¤éÇ¯Âå¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤ªÅ¹¼êºî¤ê¤Î²òÀâ¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÁª¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢²»³Ú¤ò·Á¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡£

INFORMATION

½»¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ4-15-5
±Ä¡§13:00¡Á19:00
µÙ¡§·îÍË
☎︎¡§03-5734-1017
Instagram¡§@waltz_tokyo_japan

Check! CHILL OUT COFFEE¡õ...RECORDS

¥½¥¦¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¥ó¥É·ó¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×

¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Å¹¼ç¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¡£5ÄÚ¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤¤¤Ä¤¯¤ê¤â¡¢¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤­¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

INFORMATION

½»¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎÐ2-17-8 ÃÓß·¥Ó¥ë 1F
±Ä¡§10:00¡Á18:00
µÙ¡§·îÍË
Instagram¡§@chill_out_coffeeandrecords

Check! Volontaire

70Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦¤¬¹­¤¬¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥¸¥ã¥ºµÊÃã

¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÇØ¸å¤ËÌó3,000Ëç¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ö¡¢È¾À¤µª¶á¤¯Â³¤¯µÊÃãÅ¹¡£¥¸¥ã¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¼Ì¿¿¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢70Ç¯Âå¤Î¸¶½É¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

INFORMATION

½»¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-1-2
±Ä¡§¥«¥Õ¥§ 12:00¡Á18:30¡¢¥Ð¡¼ 19:00¡Á24:30 ¢¨¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸ÎÁ¤¢¤ê
µÙ¡§ÆüÍË
☎︎¡§03-3505-0188
Instagram¡§@volontaire.jazz

Ê¸¡¿Å·°æ¶êÎÜ³¤¡¢¿ù»³½Õ²Ö¡¢Âç·§¶ÜÆà

