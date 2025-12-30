¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê²»³Ú¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×3Áª¡ª
Check! waltz
Ìó5,000ËÜ¤òÊú¤¨¤ë¡¢À¤³¦¿ñ°ì¤Î¥«¥»¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹
¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¥¢¥Ê¥í¥°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀ»ÃÏ¡£¿·Éè¤«¤éÇ¯Âå¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤ªÅ¹¼êºî¤ê¤Î²òÀâ¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÁª¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢²»³Ú¤ò·Á¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡£
½»¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ4-15-5
±Ä¡§13:00¡Á19:00
µÙ¡§·îÍË
☎︎¡§03-5734-1017
Instagram¡§@waltz_tokyo_japan
Check! CHILL OUT COFFEE¡õ...RECORDS
¥½¥¦¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¥ó¥É·ó¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Å¹¼ç¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¡£5ÄÚ¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤¤¤Ä¤¯¤ê¤â¡¢¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
½»¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎÐ2-17-8 ÃÓß·¥Ó¥ë 1F
±Ä¡§10:00¡Á18:00
µÙ¡§·îÍË
Instagram¡§@chill_out_coffeeandrecords
Check! Volontaire
70Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥¸¥ã¥ºµÊÃã
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÇØ¸å¤ËÌó3,000Ëç¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ö¡¢È¾À¤µª¶á¤¯Â³¤¯µÊÃãÅ¹¡£¥¸¥ã¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¼Ì¿¿¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢70Ç¯Âå¤Î¸¶½É¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
½»¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-1-2
±Ä¡§¥«¥Õ¥§ 12:00¡Á18:30¡¢¥Ð¡¼ 19:00¡Á24:30 ¢¨¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸ÎÁ¤¢¤ê
µÙ¡§ÆüÍË
☎︎¡§03-3505-0188
Instagram¡§@volontaire.jazz
Ê¸¡¿Å·°æ¶êÎÜ³¤¡¢¿ù»³½Õ²Ö¡¢Âç·§¶ÜÆà