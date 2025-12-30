ÂçÃ«æÆÊ¿¡È1000²¯±ß·ÀÌó¡É¤ÎÉûºîÍÑ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡Ö¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡Öµ¿¤¦¤³¤È¡×¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤«
¡¡ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò°·¤¦¡×¤È¤¤¤¦·úÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÏÃÂêÀ¤ÎÂç¤¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÌîµå¡×¤ò¼ç¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÇ¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤Ù¤¤«¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤â·ó¤Í¤ÆÁíÏÀÅª¤Ëµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¶áÇ¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥Þ¥¯¥í¡¦¥ß¥¯¥íÎ¾»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÍ«Ýµ¡×¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ß¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥Þ¥¯¥í¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ç25Ç¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃ¼¶¡Ê¤Ï¤¶¤«¤¤¡Ë´ü¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ï2·î¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢3·î¤Ë¤ÏÌîµå¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ6·î¤«¤é¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Î¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ç21Ç¯¤Î²Æµ¨Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¡Ö¶¯¹Ô¡×³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦Åª¤ÊÈ¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤·Á°¤Î2010Ç¯Âå¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÀ¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀè¿Ê½ô¹ñ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦µð³Û¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¡¢ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ëÅÔ»Ô¡Ö¾ô²½¡×¡¢³«ºÅ¸å¤Ë»Ä¤ë¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¡Ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤»ÜÀß¡Ë¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Å¿´¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¾Â¦Àè¿Ê½ô¹ñ¤«¤é¡¢·ÐºÑ³«È¯¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñ²È¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡Ê¡Ç14Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¡¦¥½¥ÁÅßµ¨¸ÞÎØ¡¢¡Ç16Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª²Æµ¨¸ÞÎØ¡¢¡Ç18Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥í¥·¥¢WÇÕ¡¢¡Ç22Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¡¦ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¡º£¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¾Â¦Àè¿Ê¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ç¤â¡¢°ìÅÔ»Ô¡¢°ì¹ñ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤è¤êÊ£¿ô¤ÎÅÔ»Ô¡¦¹ñ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤ÆÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ç21Ç¯¤ËÆüËÜ¤¬²Æµ¨¸ÞÎØ¤òÅìµþ¥á¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Æó½Å»°½Å¤Î°ÕÌ£¤Ç»þÎ®¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤½¤ì¼«ÂÎ¤â¡¢Áª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¡Öºá¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿ÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ç21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ³«ºÅ»þ¤Ë¤ÏºâÀ¯ÉéÃ´¤äÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤ÎÌäÂê¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¸«¤Ç¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³«ºÅ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¯ÉÜÂ¦¤¬¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ì¤Ð·ÐºÑÅª¤Ë¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¡¢¡Ç64Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤ï¤ÐÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¿´¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÂÎ°é²ñ·ÏÅª¤Ê¡Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¡É¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ ¡Ç25Ç¯3·î¤Ë´©¹Ô¤·¤¿ÀÛÃø¡ØÊ¸²½·Ï¤Î¤¿¤á¤ÎÌîµåÆþÌç ¡ÖÌîµåÉô¤Ï¥¯¥½¡×¤ò²òË¶¤¹¤ë¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ)¤Ç¤âÏÀ¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µìÍè·¿¤Î¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¡×»×¹Í¤ÎÌäÂê¤Ïº£¤ä¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÇÉý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¿¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¡Ê¾¡Íø¤ä·ë²Ì¤À¤±¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éµá¤á¤ë¡Ë¤Ï¡¢¼å¼Ô¤äÇÔ¼Ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢¾¡¼Ô¤Ë²á¾ê¤Ê¤Û¤É¤ÎÌ¾ÍÀ¤ÈÊó½·¤òÍ¿¤¨¤ë¡£º£¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤Î»Ä¹óÀ¤ò¶ËÃ¼¤ËÁýÉý¤µ¤»¤¿µº²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¤Ê¤«¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤À®Ä¹»º¶È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¸ÛÍÑ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤Ï¿åÌÌ²¼¤ÇÄã²¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¸ò¤ï¤·¤¿10Ç¯1000²¯±ß¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤·ÀÌó¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂçÃ«¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¡ÊÂçÃ«¤Î³èÌö¤¬¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦SNS¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¡¢Â¾¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î°·¤¤¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¡Ë¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ÎÊ®½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËÂçÃ«¤Î³èÌö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÉûºîÍÑ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
