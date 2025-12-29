冬こそ行きたい沖縄♡「琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ」で叶える非日常リゾート体験

今回は、“冬こそ行きたい沖縄”をテーマに、旅行予約サイト・エクスペディアのサポートのもと、ラグジュアリーな滞在が叶う「琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ」を中心に沖縄をレポート。海に癒やされるホテルステイから美食、街歩きまで、観光に追われない“ゆったり楽しむ沖縄旅”の魅力をご紹介します。

またここに帰ってきたくなる。「琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ」

今回ご紹介するのは、沖縄本島南部・糸満市に位置するラグジュアリーリゾート、「琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ」。 那覇空港から車で約20分。アクセスの良さと、1.8kmにわたって続く天然の白砂ビーチという贅沢なロケーションを兼ね備えた、南部エリア屈指のビーチリゾートです。 全443室すべてがオーシャンフロントビューという贅沢な客室設計に加え、館内には9つのレストラン＆バー、通年利用可能なインドアプールを含む6種類のプールを完備。 到着すると、ホテルスタッフの温かく丁寧なお出迎え。エントランスの扉が開いた瞬間、目の前に広がるのは、窓ガラス一面に映し出されるエメラルドグリーンの海。その圧倒的な開放感が、日常から一気に非日常へと誘ってくれます。 海だけでなく、ロビーから見えるヤシの木やガジュマルといった植物が、ここが沖縄であることをさりげなく感じさせてくれます。 エントランスを抜けてすぐのロビーラウンジ「The Lounge」では、ドリンクやスイーツとともにこの海をゆっくり眺めながらチェックインを待つことができますよ。 また、夕刻には、美しいサンセットが水平線を染め上げ、心を満たす優雅なホテルステイを叶えてくれます。

ワンランク上の滞在を叶える、大人のクラブラウンジ

「琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ」には、スイートルームおよびプレミアクラブルーム宿泊者限定で利用できる、専用のクラブラウンジも用意されています。 ラウンジ内は、沖縄の文化を感じさせるアートが随所に配された、落ち着きのあるシックな空間。 大きな窓の向こうには海が広がり、夜になると、期間限定で開催される約30万球の光が煌めく「月夜のワンダーイルミネーション」が姿を現します。 光と音楽、さらに炎の演出が融合した幻想的なイルミネーションを、館内から“特等席”で楽しめるのも、このクラブラウンジならでは。沖縄の冬だけに出会える、「琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ」ならではの特別な夜を演出してくれます。 「月夜のワンダーイルミネーション」開催概要 開催期間：2025年11月14日（金）〜2026年2月28日（土）

開催時間：18:00〜21:00

開催場所：メインエリア・プールエリア

入場料金：宿泊者 無料

外来 駐車場1台 2,000円 クラブゲストのためだけに用意されたこの空間では、専任のコンシェルジュによるきめ細やかなサービスも魅力のひとつ。 さらに、美しいサンセットを望めるテラス席も備え、館内随一のロケーションでドリンクを片手にくつろぐ時間は、ワンランク上の滞在を叶えてくれる、まさに特別なひとときです。 Topic まるでパン専門店のような贅沢ブランチ 8:00〜12:00（L.O.11:30） 朝のクラブラウンジでまず目を引くのは、まるでパン専門店のような圧巻のラインナップ。旬のフルーツを使ったデニッシュから、噛むほどに旨みが広がるハード系まで、常時25種類以上のパンが並びます。 これらを手がけるのは、クラブラウンジ専属のベーカリーシェフ。ホテルクオリティで丁寧に焼き上げられたパンの数々は、クラブラウンジ利用者だけが味わえる特別なひとときです。 パンだけにとどまらず、サラダやホットミールなど、ブランチタイムにふさわしいメニューが揃うのも魅力。その内容は“クラブラウンジの枠を超える”ほどで、8:00〜12:00の営業時間内であれば何度でも利用できるのもうれしいポイントです。 ドリンクはビュッフェ形式で提供され、こだわりのソフトドリンクに加え、赤・白ワインやスパークリングワイン、オリオンビールなどのアルコール類もラインナップ。それぞれにあわせたアペタイザーも多数用意されています。 さらに、クラブラウンジではめずらしいライブキッチンも。出来立てで提供されるエッグオープンサンドは、ひと手間加えた美しい仕上がりで、味はもちろん、思わず写真に収めたくなる華やかさです。 Topic 夕暮れとともに始まる、大人のためのラウンジ時間 17:30〜20:30（バーカウンター L.O 19:30 / フード・ドリンク L.O 20:00） 17:30を過ぎると、クラブラウンジは「トワイライト バー＆ラウンジ」として表情を一変。昼のにぎわいから一転し、ここからは13歳以上限定の“大人の時間”が流れ始めます。 クラブラウンジには専属のバーテンダー*が常駐し、その場で仕上げてくれるシグニチャーカクテルも。夕食前のアペリティフにグラスを傾けるだけで、スパークリングワインのきらめく泡とともに、心までふっとほどけるようなひとときが訪れます。 *バーテンダーの常駐は19:30まで 毎週金・土曜日にはピアノの生演奏がラウンジに響き渡り、空間はより一層ロマンティックに。 スパークリングワインや厳選ワインにあわせたアペタイザーも揃い、フリーフローのドリンクとともに、夜ならではの非日常感をゆったりと満喫できます。

時間がゆるやかに流れる、VIPプールバー「Oasis」

VIPプールバー「Oasis」は、スイートルーム宿泊者専用のセンタープールに直結した、リゾート感あふれるプールサイドバー。 “リゾートを優雅に遊ぶ”をテーマにしたこの「Oasis」では、シャンパン8種をはじめとするトロピカルカクテルをフリーフローで楽しめます。相性のいいスナックやプティアペリティフとともに、プールサイドで過ごす時間は格別。 洗練された空間とサービスに包まれ、ここだけ時間の流れがゆるやかに感じられる、幻想的なひとときを堪能できます。 「Oasis」は通常、スイートルーム宿泊者専用のプールバーですが、1日15,000円での利用も可能。さらに冬季限定で、18:00以降は5,500円でアクセスできます。 特別なひとときに、ここ「Oasis」で、いつもより少し贅沢な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

朝も夜もときめきが続く、オーシャンビューの客室

海の景色と調和するブルーを基調とした客室は、高級感がありながらも落ち着いた雰囲気。広々としたバスルームにはアメニティもそろい、快適に過ごせる設備が整っています。 スイートルームおよびプレミアクラブルーム宿泊者限定のターンダウンサービスにてご用意されているハイビスカスティーに加え、ノンカフェインのコーヒーもラインナップ。さらにチョコレートも用意されており、客室内でゆったりとくつろげるのもうれしいポイントです。 全室オーシャンビューのため、窓の向こうには海と、夜にはイルミネーションに彩られたプールの景色が広がります。暗くなってもなお透明感を感じられる海は、沖縄ならではの魅力。（プールビューとナチュラルビューがございます。） 翌朝、カーテンを開けると、空と海がやわらかなピンク色に染まる幻想的な風景が目に飛び込みます。バルコニーに出れば、心地よい潮風とともに波音が静かに響き、リゾートらしい朝の時間を演出。 朝日が昇るにつれ、海は青からエメラルドグリーンへと表情を変えていきます。時間帯ごとに異なる景色を楽しめるのも、海に近いホテルならではの特権です。

島を巡るように楽しむ、150種類以上の朝食ビュッフェ

朝食は、数々のアワードでの受賞歴のあるビュッフェダイニング「Nashiro」での朝食ビュッフェがおすすめ。 じゃらんアワード2022「じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった大賞【朝食】」沖縄エリア301室以上部門で第2位、さらに第7回ちゅらとくアワード「特別部門 でーじまーさん賞」を受賞するなど、数々の実績を誇る朝食ビュッフェです。 モダンラグジュアリーな空間に足を踏み入れると、まず目を引くのが、沖縄の伝統を感じさせる花笠型のシャンデリア。朝から非日常感を演出してくれます。 ビュッフェダイニング「Nashiro」の朝食ビュッフェの魅力は、なんといってもその圧倒的な品数。料理はジャンルごとに7つのエリアにわかれて並び、まるで“島を巡る旅”をしているかのように楽しめる構成になっています。 シェフが丁寧に仕上げた料理は常時150種類以上。沖縄そばや海ぶどう、サーターアンダギーといった郷土料理はもちろん、和食・洋食に加え、タイ料理などのアジアンメニューまで幅広く揃います。 品数の多さだけでなく、一品一品の完成度が高いのも印象的。ライブキッチンでは出来立ての卵料理やフレンチトーストが提供され、彩り豊かなサラダ、フレッシュスムージーまでそろい、朝食とは思えない充実ぶりです。 華やかな見た目と香りに誘われ、自然と食欲がわいてくるのもこのビュッフェならでは。ゆっくりと料理を選びながら楽しむ朝の時間は、滞在の満足度を大きく高めてくれます。

ホテルに隣接する名城ビーチは、散策にもぴったり。家族連れやカップルなど、幅広いゲストがそれぞれのスタイルで海を楽しむ姿が見られました。 一般的な海水浴場と比べて落ち着いた雰囲気があり、静かに海を眺めたり、ゆったりと過ごしたりできるのも魅力です。 チェックアウトの際には、スタッフの方のご厚意でエントランスにて記念写真を撮影していただきました。 お部屋や料理、ロケーションはもちろん、イルミネーションや楽器の生演奏といったエンターテインメント、そして随所で感じられるスタッフの温かい心配りが、今回の沖縄旅行をより豊かで、心に残るものにしてくれたと感じます。 昼も夜もホテルに滞在しながら、沖縄の自然や文化、そしてリゾートならではの非日常を存分に味わえるのが、「琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ」の魅力。 観光だけに追われる旅とはひと味違う、“ホテルで過ごす時間そのものを楽しむ”という贅沢を叶えてくれる場所です。 大切な人との記念日旅行や、自分へのご褒美ステイにも。沖縄で、少し特別な滞在を楽しみたい人にこそおすすめしたい一軒です。

沖縄に来たら欠かせない！アメリカンビレッジ

全体がカラフルな色に包まれ異国感溢れるアメリカンビレッジ。約200店舗が集まり、ショッピングやグルメを楽しめる、沖縄を訪れたらぜひ足を運びたい人気観光エリアです。 お土産店はもちろん、海外の商品を扱うショップや、一年中クリスマスムードに包まれたお店など、見ているだけでも楽しいスポットがそろっています。 さらにクリスマスシーズンには、サンタクロースの置物やクリスマスツリーなど、さまざまな装飾が施され、街全体でクリスマスの雰囲気を満喫できます。 海沿いの一帯は、まるでアメリカ西海岸を旅しているかのような気分を味わえるスポット。おしゃれな南国風のグルメ店が立ち並び、開放感のある雰囲気が魅力です。 今回ご紹介するのは「BRUALアメリカンビレッジ店」。 海沿いに面した、日常を忘れてリゾート気分を味わえるお店で、17種類のハンバーガーをはじめ、ガーリックシュリンプなどのプレートメニュー、アサイーボウルを楽しめます。 白とターコイズブルーを基調としたテラス席は、海とヤシの木を眺めながら楽しめる、開放感あふれる空間です。

海と空が広がる白い街、瀬長島ウミカジテラス

白い階段状の街並みと、美しいオーシャンビューで人気を集める観光スポット。 那覇空港から車で約15分とアクセスも良く、沖縄に到着して最初に立ち寄るスポットとしてもおすすめ。沖縄ならではの料理を味わいながらオーシャンビューを楽しめ、一気に“沖縄らしさ”を感じられます。 そして、なんと言っても瀬長島ウミカジテラスの魅力は、どこからでも海を見渡せる開放感。 施設内には、カフェ、アイスクリームショップ、沖縄料理店、雑貨店など多彩な店舗が並んでいます。 今回ご紹介するのは「きじむなあ」というタコライス専門店。 ふわとろの卵がのったオリジナルメニュー「オムタコ」が人気で、照り焼きチキンやハラペーニョ＆フライドガーリックなど、ほかでは味わえないタコライスを楽しめます。トッピングを自由に選んで、自分だけのオリジナルタコライスを作れるのもおすすめです。 続いて、瀬長島ウミカジテラスに来たら立ち寄りたいのが、沖縄を代表するアイスクリームブランド「ブルーシール 瀬長島店」。 沖縄県産の素材を使ったフレーバーが豊富で、紅いもや塩ちんすこう、シークヮーサーなど、ここでしか味わえない沖縄らしいラインナップがずらり。 アイスを片手にテラス席へ出れば、目の前に広がるエメラルドブルーの海と爽やかな潮風が、旅気分をさらに高めてくれます。 瀬長島ウミカジテラスからそのまま浜辺へ出ると、視界いっぱいに広がるのは、沖縄らしい透明度の高い海と南国の自然。 青い海を背景に咲くハイビスカスや、ゆったりと流れる島時間は、ここでしか味わえない特別な景色です。

旅をもっとお得に！エクスペディア会員プログラムの便利ポイント

今回の沖縄旅の計画に活用したのが、エクスペディア。 航空券とホテルをまとめて予約できる「セット割」を使えば、旅費を抑えながら自分好みのフライトや宿泊先を自由に組みあわせることができます。 ここからは、今回の旅でも実際に活用したエクスペディア会員プログラムの便利なポイントを紹介します。 Point 航空券とホテルを両方エクスペディアであわせて予約することでお得に！ 航空券とホテルを一緒に予約することでセット割が適用され、旅行代金がお得に。豊富な選択肢の中から、自分の旅のスタイルにあった組みあわせを自由に選べます。 Point 会員プログラム メールアドレスとパスワードを設定するだけで会員登録が完了。対象ホテルが10％以上割引になる会員価格のほか、予約ごとに貯まる「OneKeyCash」を次回の宿泊や航空券に利用できます。 VIP Access提携施設では、会員ステータスに応じた特典を受けられることも。 ※特典内容は宿泊施設や利用状況によって異なります。 Point カスタマーサポート24時間日本語対応 365日24時間、日本語で対応してくれるカスタマーサポートを完備。旅行中のトラブルや急な変更があっても安心です。 Point プライストラッカー アプリの「プライストラッカー」機能を使えば、航空券の価格変動をプッシュ通知でお知らせ。常に価格をチェックしなくても、予約のベストタイミングを逃しにくくなります。 「エクスペディア」公式サイト 「エクスペディア」アプリをダウンロード

