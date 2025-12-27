ÁÐ»ÒºÂ¤Î2026Ç¯¤Ï¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤¬²Ö³«¤¯¤È¤¡×¡Ä¡ÄÎø°¦±¿¡¢ÂÐ¿Í±¿¡¢»Å»ö±¿¡¢¶â±¿
¡¡2026Ç¯¤ÎÁÐ»ÒºÂ¤Ï¡Ö¼ÂÎÏ¤òËá¤¯¡×¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë1Ç¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¤µ¤é¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¹¬±¿¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÍ½´¶¤â¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÐ»ÒºÂ¤Î2026Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Îø°¦±¿¡¢»Å»ö±¿¤Ê¤É¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Î±¿Àª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£ÁÐ»ÒºÂ¡¡2026Ç¯¤ÎÁí¹ç±¿
¡ýÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤¬²Ö³«¤¯¤È¤
¡¡2026Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç½ÎÏ¤¬ÌÜ³Ð¤á¡¢Âç¤¤¯²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤¯1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾åÈ¾´ü¤ÏÆÃ¤Ë¡ÖÇ½ÎÏ³«²Ö¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ä¡¢¼þ°Ï¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²¼È¾´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö³Ø¤Ó¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤ëÍ½´¶¡£¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ëÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤ºÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤ËºÌ¤ëÂçÀÚ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼ÂÎÏ¤òËá¤¯¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Î¤«¤ÊÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Ç¤é¤ºÃå¼Â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹¬±¿¤Î¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê´Æ½¤¡§µÌ Èþä·¡Ë