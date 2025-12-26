2年前、インターネット上に突如アップされた漫画『脳外科医 竹田くん』には、架空の病院・赤池市民病院に着任した脳外科医の竹田くんが、立て続けに医療事故を起こしてゆくさまや、それを止めることができないばかりか、隠蔽しようとした病院の腐敗した体質が描かれている。

【写真】赤穂市民病院の医療事故に関する漫画を巡る訴訟で、モデルの医師を提訴し記者会見した漫画の作者の代理人弁護士

2025年2月、作者が声明文を発表。作者は『脳外科医 竹田くん』のモデルとなった病院である兵庫県の赤穂市民病院で起きた医療過誤の被害者の親族であることを公にした。

〈この漫画自体はフィクション（架空世界で展開される物語）ではあるものの、医療事故、及び医療事故にまつわるエピソードは、赤穂市民病院の医療事故事件と病院内のトラブルをモチーフにしています〉（『脳外科医 竹田くん』作者声明文より）

漫画は2023年7月以降、続きが発表されていない状態であるが、リアルでの赤穂市民病院の医療事故については、状況が刻々と変化し続けている。複数の裁判が続いている現在地を整理する。【前後編の前編】

兵庫県赤穂市にある赤穂市民病院では、2019年9月18日から翌年2月27日にかけて8件の医療事故が相次ぎ、3名の患者が死亡した。これらの事故には、2019年7月から脳神経外科に在籍していた松井宏樹医師（47）が関わったとされる（医師は2021年8月末に依願退職）。

死亡事故のうち、2019年9月26日は90代女性に血栓回収術を実施。翌月に下血し、呼吸悪化後に死亡した。翌年2月19日には70代男性に対して膠芽腫腫瘍切除術後、広範囲の脳梗塞が認められ、昏睡状態（重度意識障害）となり、死亡退院に至った。その約1週間後、80代女性に対する血栓回収術中に出血。女性は昏睡状態となり、3月に死亡した。

80代女性に対する手術の直後、赤穂市民病院の院長（当時）が松井医師に手術等の禁止を指示。ところがそれ以後も松井医師は手術等に関わり、再度、禁止を命じられるなどしている。

ドリルに神経を巻き込み切断

『脳外科医 竹田くん』の作者は、松井医師が関わった手術のなかで、2020年1月22日に起こした医療事故の被害者親族である。被害者は当時、松井医師から「重度の脊柱管狭窄症」であると告げられ、「早急に腰椎後方除圧術を実施したほうが良い」「腎機能がさらに悪化した場合には人工透析になる」などと説明され、入院と手術を勧められ承諾した。

ところが松井医師を執刀医、脳神経外科長のA医師を助手とした手術の日、松井医師はドリルによる骨切除の最中に硬膜に触れ、ドリルに神経を巻き込み切断したのだった。

のちに被害者と家族が、赤穂市と松井医師を相手取り提起していた損害賠償請求訴訟の判決文で、神戸地裁姫路支部はこう認定している。

「出血等により視認性の確保が十分ではないのに止血をこまめにしないままスチールバーによる骨切除をすすめたところ、スチールバーが硬膜に触れて硬膜が裂け、逸脱した索状の馬尾神経をスチールバーに巻き込んで複数本を切断損傷した」

これにより被害者は両足関節の機能不全や重度の膀胱直腸障害や疼痛が残り、永続的に鎮痛剤の投薬が必要な状況となった（判決文より）。

この民事裁判では2025年5月14日に、医師と市に対して、合わせて約8900万円の支払いを命じる判決が言い渡されており、双方控訴せずに確定しているが、これで終わったわけではない。現時点で刑事・民事合わせて複数の裁判がいまだ進行中である。

まずは一連の医療事故が起きた翌年である2021年2月、松井医師は「赤穂市民病院の脳神経外科長のA医師から、階段踊り場に転落させられた」として傷害罪での告訴状を提出。同年4月には対するA医師も松井医師を虚偽告訴罪で告訴するという"告訴合戦"が繰り広げられた結果、いずれも不起訴という結末を迎えていたのだ。これは松井医師が赤穂市民病院に勤務していた2020年7月10日の出来事が問題となっている。

松井医師側は、｢A医師の診療方針がかねてより一貫せず、その責任を部下である松井医師に押し付けられていたため度々口論となっており、ストレスを感じていたなか、A医師から理不尽な暴力まで受けていた｣と主張しており、事件の日も「激しい叱責を受けたため逃走したところ、A医師が追いかけてきたうえに、エレベーターホール前の階段付近で胸を押されたことから、身体が一回転して階段の踊り場に落ちた……｣と訴えていた（告訴状・判決文より要約）。

"告訴合戦"は双方の訴えが棄却

一方のA医師側は、A医師が管理しているカンファレンスルームの鍵を松井医師が所持していたことから、返却を求めてエレベーターホール前の階段付近で鍵を持っている松井医師のほうに手を伸ばしたところ、松井医師が階段を慌てて降りようとして踊り場に転落したのだ……と反論していた（告訴状より要約）。

双方の告訴状は受理されたのち不起訴という処分となっているが、一件落着とはならず、松井医師は2023年、この件についてA医師らを相手取り、民事訴訟を神戸地裁姫路支部に提起。A医師も反訴する事態となった。判決は今年9月に言い渡されており、双方の訴えは棄却されているが、問題となっていた"階段踊り場への転落"について裁判所は"松井医師が足を踏み外した可能性も否定できない"旨、認定している。

「本件転落について、被告Aが原告（松井医師）を思い切り押して階段から突き落とした旨の原告の主張及び供述を採用することができず、被告Aが主張及び供述するとおり、本件転落は、原告が誤って足を踏み外した結果生じたものである可能性を排することができない」（判決より）

加えてこの訴訟で松井医師は「専門医試験の出願において、提出した手術症例リストに誤りがないことを証明する証明書」をA医師に求めていたというが、A医師がこれにサインをしなかったことで出願できなかった、とも訴えていた。A医師が試験の妨害をしたとも取れる主張であったが、裁判所はこの主張も排斥し、次のように認定している。

「原告が提出期限直前に作成した修正版の症例報告リストには、被告Aの照合作業の結果、少なくとも7症例について術者の記載内容に誤りがある疑いが残っていた。そうすると、被告Aが、原告の修正版に誤りがないことを証明する趣旨で本件証明書に署名しなかったことには、正当な理由がある」（判決より）

つまり松井医師からサインを求められた書類が間違っていたため、サインをしなかったことには理由があるという判断である。

（後編につづく）

取材・文／高橋ユキ（フリーライター）